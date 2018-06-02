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İstanbullu Gelin 52. son bölüm izle: Reyhan öldü, Fikret tutuklandı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 52. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'İn başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Senem ile Akif'in bebeklerinin doğması herkesi neşelendiriyor. Fakat Adem'in annesi Reyhan'ın ölümü ile gelen şok dalgasında Fikret'in tutuklanması ile herkesi İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dedirtiyor. İstanbullu Gelin 52. son bölümü tamamı ve detayları haberimizde.

İstanbullu Gelin 52. son bölüm izle: Reyhan öldü, Fikret tutuklandı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 52. son bölümü dün gecenin yine en çok izlenilen programı olmayı başarırken şok gelişmeler ile izleyenleri şaşırttı. Son bölüm sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İstanbullu Gelin 52. bölümde Akif ile Senem'in bebekleri dünyaya gelir. Özellikle Süreyya'nın çok sevindiği bu olay, Boranlar ailesine ayrı bir neşe katar. Uzun zamandır uğraşılan Boran Jet uçuşlarına başlamış ve sorunsuz devam etmektedir. Fakat İstanbullu Gelin son bölümde Boranlara şok bir tutuklama kararı çıktı. Boranlar Jet uçuşlarının birinde uyuşturucu sevkiyatı olduğu iddiası ile Fikret tutuklanır. Boranlar bu olayın altında nasıl kalkacak merakla bekleniyor. İstanbullu Gelin 52. son bölümü tamamı izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 52. son bölümde; Boranlar bir haberler sarsıldılar. Konağa gelen polis ekipleri, Boran Jet uçaklarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle Fikret'i gözaltına aldı. Faruk ve Fikret polis amirinin açıklaması karşısında dondu kaldı. Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fikret bu durumdan nasıl kurtulacak?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Birçok gelişmenin yaşandığı İstanbullu Gelin son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı, daha bir heyecanla beklenmeye başlandı. Senem'in doğum yapması, Reyhan'ın ölümü, Adem'in inzivaya çekilmesi ve Fikret'in tutuklanması ile biten son bölüm sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İstanbullu Gelin fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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