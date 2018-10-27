İstanbullu Gelin 59. son bölümde Boran ailesi kadınları karakolluk oldu! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümüne Esma Sultan'ın yaşadıkları damga vurdu. İstanbullu Gelin'in 26 Ekim Cuma yayınlanan son bölümünde, Faruk'un gerçek babasından şüphelenerek DNA testi yaptırdığını gören Esma evi terk etti. Kendisini Galip'in yanına atan Esma, evlilik teklifine olumlu yanıt vermeyen Galip'ten de bir darbe daha yedi. Ruh hali bozulan Esma, eski yalılarına gitti. Ancak yatak odasında Esma'nın uyuduğunu gören Adem büyük şok yaşadı. Uyandığında karşısında Adem'i gören Esma ise bayıldı.
GALİP'TEN ESMA'YA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Galip evine gelen Esma'nın psikolojisi dağınık bir halde yaptığı evlilik teklifine olumlu yanıt vermemişti. Esma'nın içinde bulunduğu ruh halini düzeltmek isteyen Galip, sevdiği kadına bu defa romantik bir evlilik teklifi yaptı. Galip aile yadigari yüzüğü Esma'nın parmağına takarak evlenme teklif etti.
Boranlar ise Esma Sultan'ın ruh halini düzeltmek ve gönlünü almak için seferber oldu. Boran ailesinin kadınları Esma Sultan için bir kulüpte doğum günü partisi düzenledi. Ancak gittikleri mekan gizli bir kumarhane çıktı. Polis baskınıyla neye uğradıklarını şaşırtan Boran ailesi kadınları polis tarafından gözaltına alındı. İstanbullu Gelin'de eğlenceli anların yaşandığı o sahneler son bölüme damga vurdu.
İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Fikret, bu defa da Ülfet ve Adem'in konuşmalarına dinledi. Adem'in Ülfet'le işbirliği yaptığını öğrenen Fikret bundan sonra neler yapacak? Fikret, Ülfet'in karşısına çıkarak gözdağı verdi.
İstanbullu Gelin dizisinin 60. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
İSTANBULLU GELİN 58. SON BÖLÜM ÖZETİ
Garip’in yanında kalmayan Esma, kendisini konakta bulur.
Garip, Esma’yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma’ya bu son darbedir. Artık Garip’in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar.
Esma’dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk’un Esma’yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma’ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.
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