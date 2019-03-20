İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya evliliklerindeki krizi aşacak mı? İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 77. yeni bölümüyle 22 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde, iş seyahatinde otelde kalan Faruk, eşi Süreyya'ya atacağı mesajı yanlışlıkla yan odasında kalan Özgür'e gönderdi. Uzun süredir Faruk'tan hoşlanan, Okan'ın yeğeni Özgür ise bu mesajdan sonra Faruk'un da kendisinden hoşlandığını sandı. Faruk ise yaptığı hatayı fark edince özür dilemek için Özgür'ün kapısını çaldı. Ancak Özgür bir anda Faruk'u öpmeye başladı. O sırada sürpriz yapmak için otele gelen Süreyya ise Faruk ve Özgür'ü bornozlu bir şekilde oda kapısında öpüşürlerken yakaladı.

OKAN KONAĞI BASTI!

Süreyya koşarak otelden çıktı. Ancak daha sonra Faruk'un odasına geldi. Faruk Süreyya'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Faruk ile Süreyya arasında adeta fırtınalar esti. Süreyya, Özgür'ün Faruk'u öpmek için cesareti nereden bulduğunu sorguladı. Faruk, Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Süreyya'yı onların aşkına inanmamakla suçladı. Diğer yandan ise Okan'ın yeğeni Özgür yaşanan yanlış anlamanın ardından Faruk'un kendisinden hoşlanmadığını fark edince intihara kalkıştı. Okan ise konağa gelerek Faruk'tan hesap sordu.

