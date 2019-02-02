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İstanbullu Gelin'de Adem'den Fikret'i şaşırtan teklif! İstanbullu Gelin 70. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2019 01:23 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 70. son bölümüyle 1 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümünde İpek ve Okan’ı birlikte gören Fikret çılgına döndü ve Okan'a saldırdı. İpek ise bu olayın ardından Fikret'i terk etti. Fikret ve İpek konakta herkesin gözü önünde şiddetli bir kavga yaşadı. Adem ise Fikret'i şaşırtan bir tekliften bulundu. İşte İstanbullu Gelin 70. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

İstanbullu Gelin dizisinin 70. son bölümüne Fikret ve İpek kavgası damga vurdu. Okan ve eşi İpek'i bir otel barında birlikte gören Fikret kıskançlık krizine girdi. Okan'ın müşterilerle buluşacaklarını söylemesine inanmayan Fikret Okan'a saldırdı.

İPEK VE FİKRET BOŞANIYOR MU?
İpek ve Fikret arasındaki kavga Boranlar'ın konağında da devam etti. Tüm ailenin gözü önünde kavga eden Fikret ve İpek evliliklerinde büyük bir kriz yaşamaya başladı. Fikret araya girmeye çalışan Garip ve Süreyya'ya da tepki gösterince Faruk araya girdi. Diğer yandan ise Esma Sultan da İpek'e tepki gösterdi. İpek'in yaşanan bu olayın ardından Okan'la çalışmaya devam etmek istemesi üzerine tartışma daha da alevlendi. Sonunda İpek Fikret'i terk ettiğini söyledi. Adem ise Dilara'yla olan evliliğini bitirirken, Güneş'e ise sürpriz bir teklikte bulundu.

Diğer yandan ise Adem ile Fikret arasında birbirlerine dert ortağu oldu. Adem'in Fikret'e 'Baştan başlayalım. Gerçek bir ağabey kardeş gibi' demesi dikkat çekti.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
İpek, Fikret tartışması konakta da yankı buluyor.
Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilirler. İpek, Fikret tartışması konakta da yankı bulacaktır. Süreyya ve Faruk’un toparlama adımları ise İpek’in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara’nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer. Adem’in, Güneş’le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş’in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma’nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret’in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.


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