İstanbullu Gelin'de Adem'e ne oldu? İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 65. yeni bölümünde Fikret ve Adem hastanededir ve durumları ağırdır. Esma, bıçaklanma hadisesinden Adem’i sorumlu tutmaktadır. Faruk ise hiçbir şey bilmedikleri için annesinin tepkisini anlamsız bulur. Fikret kendisine geldiğinde ilk merak ettiği Adem olur. Adem ise Fikret kadar şanslı değildir. Faruk’sa Adem’i artık nereye koyacağını bilememektedir. Tüm bunlar yaşanırken Boran erkekleri Garip’in yakın zamanda evlenme isteği ile karşı karşıya kalır. Esma’nın yaşayacağı şok ise bu haber ile olmayacaktır.

Adem ve Fikret'in bıçaklanması tüm aileyi şoke edecek. Meyhanede oturdukları sırada arka masadakilerle kavga eden Fikret ve Adem bıçaklanarak ağır yaralanıyor. Hastanede ameliyata alınan Adem ve Fikret'in durumları ise kritik. Adem'in ameliyat sırasında kalbi duruyor.

Diğer yandan ise yaşanan bu olay Boranlar'ı birbirine düşürüyor. Yaşananlardan Adem'in sorumlu olduğunu düşünen Esma, Faruk'a kızarak 'Sen onun ne haltlar yediğini bile bile getirdin ailemizin içine soktun' diye bağırıyor.