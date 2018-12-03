İstanbullu Gelin'de Adem ve Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 65. yeni bölümünde Adem ve Fikret'in bıçaklanması tüm aileyi şoke edecek. Meyhanede oturdukları sırada arka masadakilerle kavga eden Fikret ve Adem bıçaklanarak ağır yaralanıyor. Hastanede ameliyata alınan Adem ve Fikret'in durumları ise kritik. Adem'in ameliyat sırasında kalbi duruyor.

Diğer yandan ise yaşanan bu olay Boranlar'ı birbirine düşürüyor. Yaşananlardan Adem'in sorumlu olduğunu düşünen Esma, Faruk'a kızarak 'Sen onun ne haltlar yediğini bile bile getirdin ailemizin içine soktun' diye bağırıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem'in geri adım atması ve konağı bedelsiz şekilde Boranlar'a geri vermesi üzerine Faruk bir teklifte bulundu. Adem'i konak bedeli karşılığında şirkete ortak yapmak isteyen Faruk'a annesi ve Fikret karşı çıktı. Esma da bunun üzerine kendi hisselerinin yönetimini Galip'e devredeceğini söyledi. İstanbullu Gelin'de kalan mirasla yeniden paraya kavuşan Boranlar, eski şirketlerini yeniden hayata döndürdü. Boran Turizm'i büyük bir toplantıyla duyuran Faruk aldığı haberle sarsıldı.