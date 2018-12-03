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İstanbullu Gelin'de Adem ve Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2018 23:13 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'de çıkan kavgada bıçaklanan Adem ve Fikret hastanede yaşam savaşı veriyor. Esma ise Adem'i yaptığı o kadar şeye rağmen aileye soktuğu için Faruk'u suçluyor. Peki hastanede ameliyata alınan Adem ve Fikret ölüyor mu? Adem'in ameliyat sırasında kalbi duruyor. İşte İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm fragmanı.

İstanbullu Gelin'de Adem ve Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 7 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 65. yeni bölümünde Adem ve Fikret'in bıçaklanması tüm aileyi şoke edecek. Meyhanede oturdukları sırada arka masadakilerle kavga eden Fikret ve Adem bıçaklanarak ağır yaralanıyor. Hastanede ameliyata alınan Adem ve Fikret'in durumları ise kritik. Adem'in ameliyat sırasında kalbi duruyor.

Diğer yandan ise yaşanan bu olay Boranlar'ı birbirine düşürüyor. Yaşananlardan Adem'in sorumlu olduğunu düşünen Esma, Faruk'a kızarak 'Sen onun ne haltlar yediğini bile bile getirdin ailemizin içine soktun' diye bağırıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem'in geri adım atması ve konağı bedelsiz şekilde Boranlar'a geri vermesi üzerine Faruk bir teklifte bulundu. Adem'i konak bedeli karşılığında şirkete ortak yapmak isteyen Faruk'a annesi ve Fikret karşı çıktı. Esma da bunun üzerine kendi hisselerinin yönetimini Galip'e devredeceğini söyledi. İstanbullu Gelin'de kalan mirasla yeniden paraya kavuşan Boranlar, eski şirketlerini yeniden hayata döndürdü. Boran Turizm'i büyük bir toplantıyla duyuran Faruk aldığı haberle sarsıldı.

İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesinde, Adem ile Fikret arasında yüzleşme yaşandı. Adem'in yaptıklarını inandırıcı bulmayan Fikret, meyhanede alkolü de fazla kaçırınca bağırmaya başladı. Adem kalkıp giderken, Fikret ise yan masadakilerle kavgaya tutuştu. Kavgayı gören Adem, Fikret'in yardımına koştu ancak bıçaklanmasına engel olamadı. Faruk ise toplantı sırasında kendisine gelen telefonla şoke oldu. Bıçaklanan Fikret'in hayati tehlikesinin olduğu Faruk'a açıklandı.

Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır. Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir…

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