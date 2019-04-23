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İstanbullu Gelin'de bebek mutluluğu! İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 02:40 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar konağında bebek heyecanı yaşanıyor. Zor günleri atlatan Faruk ve Süreyya ise çocukları Yaz ile mutluluğun keyfini çıkarıyor. Diğer yandan ise Adem ve Güneş, Dilara'nın sevgilisiyle buluşmasına şahit oluyor. İşte İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm fragmanı.

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 26 Nisan Cuma akşamı 82. yeni bölümüyle ekranda olacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde mutluluk rüzgarları esecek. Boranlar'ın konağında bebek mutluluğu yaşanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde, annesinin günlüğe yazdıklarını yıllar sonra okuyan Süreyya bunalıma girdi. Süreyya çocukken bakıcısı olduğu kadına giderek geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı öğrendi. Faruk ise Süreyya'yı yaşadığı yıkımdan çıkarabilmek için ailesiyle birlikte büyük bir sürpriz hazırladı. Süreyya gördükleri karşısında mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Annesinden kalan günlüğü okuyan Süreyya, günlükte yazanlar karşısında şoke oldu. Annesinin kendisini istemediğini düşünen Süreyya büyük bir yıkım yaşadı ve çocukken kendisine bakan kadına gitti. Kadının anlattıkları karşısında ise Süreyya bir şok daha yaşadı. Süreyya, anne ve babasının yaptığı kaza sırasında arabada teyzesinin de olduğunu öğrendi. Faruk ise Dilara'dan Süreyya'yı bu hale getiren nedenin restoran olduğunu öğrendi.

Faruk ve Boranlar, Süreyya'ya moral vermek ve yeniden hayata döndürmek için sürpriz hazırladı. Bahçede Süreyya'ya sürpriz yapan Faruk, kurdukları bir ekrandan yurt dışında olan oğlunun gönderdiği videoyu açtı. Süreyya ise duydukları karşısında büyük mutluluk yaşadı..

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