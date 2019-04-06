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İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'yı şoke eden sürpriz! İstanbullu Gelin 79. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2019 01:25 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 79. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Esma'nın hastalığının ilerlemesiyle Boranlar büyük üzüntü yaşadı. Esma hastanede tedavi altına alınırken, en yakınlarını bile tanımaması herkesi kahretti. Şirketten ayrılarak yeni bir hayata başlayan Faruk ise Süreyya'ya sürpriz yaparak 'Ayn-ı Hayat' isimli yeni restoranlarını gezdirdi. Yeni restoranın ismini gören Süreyya ise büyük şok yaşadı. İşte İstanbullu Gelin 79. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

İstanbullu Gelin 78. son bölümü ile 29 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde, Esma hafızasını kaybetti. Annesini mezarlıkta bulan Faruk gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Esma'nın alzheimer hastalığı ile Boranlar ailelerine bir kez daha kenetlendiler. Esma oğullarını bile hatırlamazken, çocukları ise hastalığı kabul etmekte zorlandılar. Hastanede tedavi gören Esma kendisini toparladı ve Süreyya'ya aileyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Diğer yandan ise şirketten sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Faruk ile eşi Süreyya yeni bir hayata adım attı. Faruk yeni açacakları restoranı ilk defa Süreyya'ya gösterdi. Süreyya ise restoranın adını görünce geçmişe gitti.

İSTANBULLU GELİN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
İstanbullu Gelin dizisinin 80. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başladı. Dizinin 12 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 80. yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma’nın ilerleyen hastalığı konakta yeni bir dönemi başlatır. Esma’nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasın sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır. Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır. Esma’nın Anastasia’yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia’nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya’nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk’un Süreyya’ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.


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