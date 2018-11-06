İstanbullu Gelin'de Sedef'ten moda etkinliğinde Üflet'e büyük şok! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 9 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin son bölümde Galip, Esma'yı ailesinden istemiş ve nişan törenleri olmuştu. Yeni bölümde evlenen Galip ve Esma artık yeni bir hayata yelken açıyor. Boranlar ise annelerini yeni evinde ziyarete gidiyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya sürpriz yaparak evinde bir çocuk odası hazırlatıyor.

İstanbullu Gelin'de diziye geçen hafta katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri Ülfet'in bütün sırlarını ortaya dökmek istiyor. Ülfet'in düzenlediği moda etkinliğinde Sedef birden sahneye çıkıyor ve 'Ülfet'i bir de benden dinleyin' diyerek, Ülfet'in geçmişindeki büyük sırları açıklayacağını söylüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 60. yeni bölümüne Galip ve Esma'nın evlilik heyecanı damga vurdu. Galip Esma Sultan'ı Boranlar'dan istedi. Eğlenceli anların yaşandığı isteme merasimi sırasında Galip'in aşk dolu sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ne yapacağını bilemedi. Esma ve Galip'in nişan töreni de yapıldı ve yüzük taktılar. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Ülfet büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri, Ülfet'in kapısına geldi ve para istedi.