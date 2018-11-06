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İstanbullu Gelin'de Sedef'ten moda etkinliğinde Üflet'e büyük şok! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 00:35 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma ve Galip evleniyor, Boranlar ise annelerinin yeni evine misafirliğe gidiyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya sürpriz yapıyor ve evine çocuk odası kuruyor. İstanbullu Gelin'de Ülfet ve Güneş'i şoke eden bir olay yaşanıyor. Sedef Ülfet'in moda etkinliğinde sahneye çıkarak, 'Ülfet’i bir de benden dinleyin' diyor. İşte İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin'de Sedef'ten moda etkinliğinde Üflet'e büyük şok! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 9 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin son bölümde Galip, Esma'yı ailesinden istemiş ve nişan törenleri olmuştu. Yeni bölümde evlenen Galip ve Esma artık yeni bir hayata yelken açıyor. Boranlar ise annelerini yeni evinde ziyarete gidiyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya sürpriz yaparak evinde bir çocuk odası hazırlatıyor.

İstanbullu Gelin'de diziye geçen hafta katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri Ülfet'in bütün sırlarını ortaya dökmek istiyor. Ülfet'in düzenlediği moda etkinliğinde Sedef birden sahneye çıkıyor ve 'Ülfet'i bir de benden dinleyin' diyerek, Ülfet'in geçmişindeki büyük sırları açıklayacağını söylüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 60. yeni bölümüne Galip ve Esma'nın evlilik heyecanı damga vurdu. Galip Esma Sultan'ı Boranlar'dan istedi. Eğlenceli anların yaşandığı isteme merasimi sırasında Galip'in aşk dolu sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ne yapacağını bilemedi. Esma ve Galip'in nişan töreni de yapıldı ve yüzük taktılar. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Ülfet büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri, Ülfet'in kapısına geldi ve para istedi.

Ülfet'in korkunç geçmişi ise Sedef'in anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sedef'i karşısında görünce donup kalan Ülfet'in geçmişte eski kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Sedef'in, 'Ben yıllardır sizin vicdan yükünüzü taşıyorum. Eğer bu sırrı taşımamı istiyorsan ölene kadar bana bakacaksın. Yoksa herkes her şeyi öğrenir. Ama eski kocan gibi beni de temizlemek istersen başka. Param bitti. Ya bana ölene kadar bakarsın, ya da herkese anlatırım' sözleri dikkat çekti. Sedef'in sözleriyle şoke olan Ülfet, cep telefonuna gelen Galip ve Esma'nın nişan fotoğrafıyla da bir yıkım daha yaşadı.

GALİP ESMA'YI BÖYLE İSTEDİ!

Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

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