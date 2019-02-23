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İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı şoke eden aşk itirafı! İstanbullu Gelin 73. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2019 02:59 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 22 Şubat Cuma akşamı 73. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmesi damga vurdu. Eşi Fikret'le Okan yüzünden boşanma aşamasına gelen İpek, duydukları karşısında büyük şok yaşadı. Ancak Okan'ın İpek'e aşkını ilan ettiği konuşmasını, o sırada eve gelen Süreyya da duydu. Peki Okan ile İpek sevgili mi olacak? İşte İstanbullu Gelin 73. son bölümde yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 73. son bölümünde Boran Konağı'nda gergin günler yaşandı. İpek ile Fikret arasındaki Okan krizi tüm aileyi üzdü. İpek ve Fikret boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. İpek ve Fikret'in boşanma davası ise ileri bir tarihe ertelendi. Süreyya ise İpek ile Fikret'in arasını düzeltmeye çalışırken, Esma Sultan'dan azar işitti.

Diğer yandan ise baba olmanın sevincini yaşayan Adem ise Güneş'le olan ilişkisine ise devam etti. Güneş ile ilişkilerini ilerleten Adem, oğlunu görmesi için Güneş’i eve çağırdı. Ancak eve gelen Dilara, çocuğunun yanında Güneş'i görünce çılgına döndü.

SÜREYYA, OKAN İLE İPEK AŞKINI ÖĞRENDİ!
Final sahnesinde ise Okan, İpek'e aşkını ilan etti. Okan, İpek'e artık birbirlerini kandırmamalarını söyledi ve "Sen ne zaman 'Gel' dersen, ben o zaman geleceğim. Seni kaybetmek istemiyorum. Bu sürede hep kalbimde olacaksın" dedi. O sırada eve gelen Süreyya ise İpek ve Okan arasındaki bu konuşmaya şahitlik etti.

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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.


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