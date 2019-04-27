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İstanbullu Gelin'de yangın faciası! Nazif ölüyor mu? İstanbullu Gelin 82. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2019 01:41 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 82. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde uzun süredir bebek bekleyen Gülistan ve Nazif çiftinden gelen haber ise konakta adeta bayram havası estirdi. Kütüphane yaptırmak için Nazif'le metruk bir binaya giden Esma'nın unutkanlığı bir faciaya yol açtı. Esma çıkıp giderken,Nazif bodrumda kilitli kaldı. Gaz lambasının devrilmesiyle yangının ortasında kalan Nazif ölümle burun buruna geldi. Peki İstanbullu Gelin'de Nazif ölecek mi?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 26 Nisan Cuma akşamı 82. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de geçmişiyle yaşadığı yüzleşmenin ardından zor günleri geriden bırakan Süreyya, Yaz ve Faruk'la hayata yeniden tutunmaya başladı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülistan'ın gebelik haberi de alınınca konakta bahar havası esiyor. Bu sırada Adem ile Dilara sevgilileri ile yakalandılar. Ama bu sefer birbirlerini olgunlukla karşıladılar. Esma için artık devir teslim zamanı geldi. Ancak Esma ise hastalığının belirtilerini yeniden yaşamaya başladı. Süreyya ile duygusal bir konuşma gerçekleştiren Esma geçirdiği son atak ile aile üyelerini şaşkına çevirdi.

NAZİF YANGINDAN KURTULACAK MI?

Final sahnesinde ise kütüphane yaptırmak isteyen Esma, Nazif'le birlikte metruk bir binaya girdi. Esma binayı restore ettirmek için gezerken bodrum katına indiler. Ancak bu sırada Esma hastalığının belirtisini yaşadı ve her şeyi unuttu. Esma bodrum katından çıkıp giderken kapının kapanmasıyla Nazif kilitli kaldı. Gaz lambasının devrilmesiyle ortalığı bir anda alevler sardı. Alevlerin ortasında kalan Nazif'e ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır. Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma’nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir.


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