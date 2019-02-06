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İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2019 01:08 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 8 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 71. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem'le yeni kararlar alan Fikret, 'Adem benim ağabeyim' diyerek Faruk'a rest çekiyor. İpek ise Fikret'ten boşanacağını Okan'a söylüyor. Diğer yandan Adem Dilara'nın doğum yaptığı anlarda başından ayrılmıyor. Faruk ise her ne kadar kızgın olsa da Adem'i hastanede yalnız bırakmıyor. İşte İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin'de yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 71. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Boran Konağı’nda yeni bir dönem başlıyor.

Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin dizisinin 70. son bölümüne Fikret ve İpek kavgası damga vurdu. Okan ve eşi İpek'i bir otel barında birlikte gören Fikret kıskançlık krizine girdi. Okan'ın müşterilerle buluşacaklarını söylemesine inanmayan Fikret Okan'a saldırdı.

İpek ve Fikret arasındaki kavga Boranlar'ın konağında da devam etti. Tüm ailenin gözü önünde kavga eden Fikret ve İpek evliliklerinde büyük bir kriz yaşamaya başladı. Fikret araya girmeye çalışan Garip ve Süreyya'ya da tepki gösterince Faruk araya girdi. Diğer yandan ise Esma Sultan da İpek'e tepki gösterdi. İpek'in yaşanan bu olayın ardından Okan'la çalışmaya devam etmek istemesi üzerine tartışma daha da alevlendi. Sonunda İpek Fikret'i terk ettiğini söyledi. Adem ise Dilara'yla olan evliliğini bitirirken, Güneş'e ise sürpriz bir teklikte bulundu.

Diğer yandan ise Adem ile Fikret arasında birbirlerine dert ortağu oldu. Adem'in Fikret'e 'Baştan başlayalım. Gerçek bir ağabey kardeş gibi' demesi dikkat çekti.

Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilirler. İpek, Fikret tartışması konakta da yankı bulacaktır. Süreyya ve Faruk’un toparlama adımları ise İpek’in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara’nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer. Adem’in, Güneş’le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş’in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma’nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret’in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.

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