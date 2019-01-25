MAGAZİN

İstanbullu Gelin dizisinde ihanet şoku! İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2019 03:18 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 66. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin 3 haftalık sezon arasından sonra bomba gibi geliyor. İstanbullu Gelin 69. bölüm bu hafta izleyici ters köşe yapacak. Fikret ile İpek arasında yaşananlar diziye damga vuracak. İstanbullu Gelin'de Esma’nın hastalığından sonra Boranlar tekrar kenetleniyor. Ancak Fikret eşi İpek'i Okan'la yakalıyor. İşte İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı İstanbullu Gelin dizisi 66. yeni bölümüyle 25 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde, Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini.

Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

Çalkantılı bir evlilik yaşayan Fikret ve İpek arasında bu hafta ipler iyice gerilecek. Fikret'i geri kazanmak için elinden geleni yapan, sürekli alttan alan taraf olan İpek sonunda pes edecek ve ona ilgisini açık açık belli eden lise arkadaşı Okan'a yakınlaşacak. Son zamanlarda karısına yaptığı haksızlığı anlayan Fikret ise karısı İpek'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapmaya başlacak. Karısının son günlerdeki değişimini farkeden Fikret, onu takip edecek ve karısı İpek ile iş ortağı Okan'ı başbaşa samimi bir şekilde otururken görecek. Fikret ise gördüğü manzara karşısında şok olacak.

Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?
Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi damga vurdu!Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi damga vurdu!
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran yeni oyuncu!Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran yeni oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin 66. yeni bölüm izle istanbullu gelin 66. yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!

Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi Merve damga vurdu! Bizim Hikaye 54. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'ye Barış'ın kardeşi damga vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova'ya Müjgan doktor damga vurdu! Melike İpek Yalova kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran yeni oyuncu!

Savaşçı dizisinin kamera arkasında neler yaşanıyor? Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Savaşçı'nın kamera arkasında neler yaşanıyor?

Vatanım Sensin'in genç yıldızı Artvinli dizisinin kadrosuna katıldı!

Vatanım Sensin'in genç yıldızı yeni diziye katıldı!

Çarpışma'ya flaş transfer! Kadir'in annesini kim oynuyor?

Çarpışma'ya flaş transfer!

Acun Ilıcalı'dan olay Yoel Romero paylaşımı

Acun'dan olay olan paylaşım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.