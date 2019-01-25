İstanbullu Gelin dizisinde ihanet şoku! İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm izle

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı İstanbullu Gelin dizisi 66. yeni bölümüyle 25 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde, Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini.

Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

Çalkantılı bir evlilik yaşayan Fikret ve İpek arasında bu hafta ipler iyice gerilecek. Fikret'i geri kazanmak için elinden geleni yapan, sürekli alttan alan taraf olan İpek sonunda pes edecek ve ona ilgisini açık açık belli eden lise arkadaşı Okan'a yakınlaşacak. Son zamanlarda karısına yaptığı haksızlığı anlayan Fikret ise karısı İpek'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapmaya başlacak. Karısının son günlerdeki değişimini farkeden Fikret, onu takip edecek ve karısı İpek ile iş ortağı Okan'ı başbaşa samimi bir şekilde otururken görecek. Fikret ise gördüğü manzara karşısında şok olacak.

