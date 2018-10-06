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İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in önceki akşam yayınlanan 56. bölümüne İrem Candar'ın seslendirdiği 'Gül ile Akide' şarkısı damga vurdu. İşte izleyiciyi ekrana kilitleyen o anlar...

İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

İstanbullu Gelin 56. Bölüm Özeti: Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.

Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin gül ve akide star tv

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