İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

İstanbullu Gelin 56. Bölüm Özeti: Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.

Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacaktır.



