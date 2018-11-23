İstanbullu Gelin'e flaş transfer! Ünlü şarkıcı Aylin Aslım hangi rolde oynayacak? İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 63. yeni bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı ekranda olacak. İstanbullu Gelin dizisinde ünlü rock şarkıcısı Aylin Aslım, konuk oyuncu olarak dahil olacak. Aslım, İstanbullu Gelin’de İpek karakterine hayat veren Dilara Aksüyek'in kuzeni 'Gülbin' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Hakan Altıner, Nergis Çorakçı, Kaan Çakır, Nihal Yalçın, Meral Çetinkaya, Ahsen Eroğlu ve Neslihan Yeldan gibi isimlerin İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Boranlar eski günlerine dönüyor. Ülfet'in miras için onay vermesi ve Adem'in yenilgiyi kabul edip geri çekilmesiyle Boranlar yeniden eski konaklarına dönüyor. Galip ise Boranlar'ı konakta kapıda karşılıyor ve nişanlısı Esma'ya büyük bir sürpriz yapıyor.

İSTANBULLU GELİN 63. YENİ BÖLÜM KONUSU

Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.

Boranlar eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşayacak. Ülfet'in miras kalan 30 milyon dolarlık arsanın satışını kabul etmesinin ardından Adem de geri çekildi. Boranlar eski konaklarına yeniden kavuşuyor. Esma ve ailesi eski evlerine geldiklerinde Galip'in büyük bir sürpriziyle karşılaşıyorlar.



