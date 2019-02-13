İstanbullu Gelin'e İsrail'de büyük ilgi! Dizinin etkinlik biletleri birkaç saat içinde tükendi

İngilizce yayımlanan İsrail gazetesi Jerusalem Post, dizinin oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver'in katılacağı ve Nisan ayında Tel Aviv'de düzenlenecek bir etkinliğin Pazartesi günü satışa çıkan biletlerinin birkaç saat içinde tükendiğini duyurdu.

Ülkenin en büyük spor ve eğlence salonu olan Menora Mivtachim Arena'da düzenlenecek olan etkinlikte Özcan Deniz, Türkiye'den 20 müzisyen ile beraber bir konser gerçekleştirecek.

Jerusalem Post'a göre Pazartesi sabahı satışa çıkan bu etkinliğe ait 10 bin adet bilet birkaç saat içinde tükendi.

Bu yüzden organizatörlerin bu etkinliğin birkaç defa daha gerçekleştirilmesi için çabaladığı aktarıldı.

'HİÇBİR PROGRAM BU KADAR İLGİ GÖRMÜYOR'

Gazete, "İsraillileri sersemleten Türk dizisi" başlığıyla yayımladığı makalede şu an ülkede hiçbir televizyon programının İstanbullu Gelin dizisi kadar ilgi görmediğini vurguladı.

Viva adlı televizyon kanalında İbranice altyazı ile yayımlanan dizinin hayranlarının beğendiği Facebook sayfasının 77 bin üyesi var. Dizi için Facebook'ta açılmış çok sayıda başka hayran sayfası da bulunuyor.