İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

FARUK VE SÜREYYA'NIN KIZLARI YAZ BÜYÜDÜ VE...

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin merakla beklenen yeni sezonunu sürpriz bir sahneyle açtı. Boranlar'ın büyük çöküşünden sonra yıllar geçmiş ve Faruk ile Süreyya'nın kızları Yaz artık genç bir kız olmuştur. Diziye yeni katılan genç oyuncu Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Yaz, geleceğin Türkiyesi'nde psikoloğa giderek annesinin babaanesini gözlerinin önünde öldürdüğünü itiraf etti. Dizide Tilbe Saran'ın canlandırdığı Faruk ve Süreyya'nın psikoloğu İdil yaşlanmış haliyle ekranlara geldi. Dizinin ilk sahnelerinde dikkat çeken detaylar ise, geleceğin İstanbul'u için yapılan tasvir oldu. Yaz Ala Boran, psikoloğun yanına giderken, arka planda uçan arabalar, hologramlı görüşmelerin olduğu bambaşka bir dünya görüldü. Yeni sezon senaryosuyla çok konuşulacak olan İstanbullu Gelin'de artık hikaye Boranlar'ın günümüzde yaşadığı hayatla, 20 sene sonrasında yaşananlar arasında geçecek.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları büyük çöküş sonrasında ailece yeni bir hayata tutunmaya çalışan Boranlar'da Faruk, hem ailesini bir arada tutmaya hem de bir çıkış yolu aramaya çalışır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Diziye yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri, Boranlar'ın hayatına yeni sıkıntılar getirecektir.