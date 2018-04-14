İstanbullu Gelin son bölümde Adem'i şoke eden gerçek!

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 13 Nisan Cuma akşmaı 45. bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Boranlar Adem'e bir şans daha vermeye karar verdi. Faruk'un Adem'i arayıp ailesinin geleneseksel mangal partisine çağırması Dilara'yı çok sevindiriyor.

Adem ise bu teklife çok şaşırıyor aynı zamanda bu yemeğin farklı anlamlara geldiğinin de farkında olduğu için çok seviniyor. Adem'in artık aileden biri olduğunu en güzel dile getiren isim ise Esma oluyor. 'Oğlumun hayatını sana borçluyum, bu sabahı böyle yaşamayı da... Çok teşekkür ederim yani artık hoş geldin diyeyim' sözleriyle izleyenlerden tam not alıyor. Ancak Adem'in bu mutluluğu kısa sürdü ve hiç beklemediği bir gerçek ile sarsıldı.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.