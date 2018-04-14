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İstanbullu Gelin son bölümde Adem'i şoke eden gerçek!

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 14.04.2018 01:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin Cuma akşamı yayınlanan 45. bölümünde, Faruk Adem'e bir şans daha vererek ailelerinin geleneksel bahar yemeğine davet etti. Hiç beklemediği bu davet karşısında çok mutlu olan Adem tam bir ailesi olduğunu düşünmeye başladığı anda, kendisini şoke eden bir gerçekle yüz yüze geldi. İstanbullu Gelin'in son bölüm final sahnesine Adem'in yaşadığı şok damga vurdu.

İstanbullu Gelin son bölümde Adem'i şoke eden gerçek!

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 13 Nisan Cuma akşmaı 45. bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Boranlar Adem'e bir şans daha vermeye karar verdi. Faruk'un Adem'i arayıp ailesinin geleneseksel mangal partisine çağırması Dilara'yı çok sevindiriyor.

Adem ise bu teklife çok şaşırıyor aynı zamanda bu yemeğin farklı anlamlara geldiğinin de farkında olduğu için çok seviniyor. Adem'in artık aileden biri olduğunu en güzel dile getiren isim ise Esma oluyor. 'Oğlumun hayatını sana borçluyum, bu sabahı böyle yaşamayı da... Çok teşekkür ederim yani artık hoş geldin diyeyim' sözleriyle izleyenlerden tam not alıyor. Ancak Adem'in bu mutluluğu kısa sürdü ve hiç beklemediği bir gerçek ile sarsıldı.

SON BÖLÜM ÖZETİ
Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

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