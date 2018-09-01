İstanbullu Gelin yeni sezondan ilk fragman ve özel kareler!

Sezon arasının ardından sete çıkan İstanbullu Gelin’in tanıtım çekimleri renkli anlara sahne oldu. Boranların tam kadro hazır bulunduğu çekimlerde birbirine kenetlenen ailenin sevgi dolu paylaşımları ve Yaz bebeğin hayata attığı ilk adımlar ön plandaydı. Yaz’ın şefkat, sevgi ve neşe dolu dünyasına tanık olduğumuz tanıtım beklenmedik finali ile herkesi şaşırtacak.

Boranlar kaldıkları yerden nasıl bir başlangıç yapacak? Yıllar sonra yolları kesişen akrabaları Ülfet Kavaklı ile aralarında neler yaşanacak?

Adem, Boranlardan aldığı her şeyin karşılığında nasıl bir bedel ödeyecek? Büyülü aşkın meyvesi Yaz Boran, tüm aileyi ve olayları ne yönde etkileyecek?

“İstanbullu Gelin” tüm bu soruların cevapları ve sürpriz dolu gelişmelerle Eylül’de Star’da.

MERAL ÇETİNKAYA İSTANBULLU GELİN'DE!

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral Çetinkaya’nın merakla beklenen yeni imajına ait ilk kareler paylaşıldı.

Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.

İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.

Boranların varlıklı ve bir o kadar da güçlü akrabaları Ülfet Kavaklı’nın ortaya çıkışı ile yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.



