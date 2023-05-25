İstanbullu nasıl yazılır, İstanbullu yazımı nasıl olmalıdır? İstanbullu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda karşımıza çıkan sözcüklerden biri İstanbullu kelimesidir. Bu kelime sıklıkla herhangi bir kimsenin İstanbullu olduğunu, İstanbulda doğduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Günümüzde de yazımı en sık merak edilen sözcükler arasında yer alır. Özellikle bu sözcüğün İstanbullu mu istanbul’lu mu hususunda bazı kafa karışıklıkları yaşanmaktadır. Kelimeleri yazarken imla kurallarına uygun bir şekilde yazılması büyük önem taşımaktadır.

İstanbullu nasıl yazılır?

Cümle içerisinde yanlış yazılıp kullanılan bir sözcük, o cümlenin manasını da bozabilmektedir. Bu yüzden kelimeleri yazım kurallarına uygun bir biçimde kullanmak gerekmektedir. İstanbullu kelimesi de çok sık imla yanlışı yapılan sözcükler arasında bulunur. Bu sözcüğün sonundaki “lu” ekinin önüne noktalama işaretleri arasında yer alan kesme işareti konulur. Bu kelimeyi kesme işaretiyle ayırmak yazım kuralları açısından doğru değildir. İstanbullu yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak için yapılması gereken en doğru şey güncel yazım kılavuzuna bakmaktır. İnternet ortamında kelimelerin yazılışı ve okunuşu ile ilgili birçok online sözlük bulunmaktadır. Bu sözlükler arasında öne çıkan ise Türk Dil Kurumudur.

İstanbullu sözcüğü yazışmalarda yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin pek çok yerde İstanbul’lu şeklinde yazımı görülmektedir. Bu bağlamda birçok kişinin aklına İstanbullu bitişik mi yazılır sorusu gelmektedir. Bu sözcüğün kesme işareti kullanılarak ayrı bir şekilde yazılması yanlıştır. İstanbullu sözcüğünün sonunda yer alan “lu” eki yapım eklerinden biridir. Bu ekin ayrı yazılması imla kurallarına göre aykırı bir durumdur. Bu yüzden bu sözcüğün her zaman bitişik yazılması gerekir.

İstanbullu ayrı mı yazılır?

Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmak için kelimelerin doğru yazımını bilmemiz gerekir. Sözcüklerin nasıl yazıldığını öğrenmek için başvurulabilecek en güvenilir kaynaklardan biri Türk Dil Kurumu tarafından çevrimiçi hizmet veren güncel yazım kılavuzu sitesidir. İstanbullu sözcüğünün de doğru yazılışını öğrenmek için bu güvenilir kaynaktan fayda sağlanabilir. İstanbullu TDK kurallarına göre göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında bulunur. Bu sözcüğün kesme işareti kullanılarak “istanbul’lu” şeklinde yazılması doğru değildir. Türk Dil Kurumuna göre İstanbullu doğru yazılışı şu şekildedir: