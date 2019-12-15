İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Chloe Lambert'in kaleme aldığı, Zeynep Su Kasapoğlu'nun yönettiği "Uzlaşma", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ABD toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Ümraniye Sahnesi'nde Noel Coward'ın, Vasfi Rıza Zobu tarafından Türkçe'ye uyarlanan oyunu "Ben Çağırmadım", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı "Matruşka" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu "Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)" sahnelenecek.

Program kapsamında 18-21 Aralık'ta, 1995'te Emir Kusturica tarafından "Undergrand (Yeraltı)" ismiyle filme çekilen, Duşan Kovacevic'in yazdığı "Ocak'ta Bahar" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde ve Jose Sanchis Sinisterra'nın yazıp Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay, Caramela!" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

"Yaşayan Sayfalar" isimli yeni oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 22 Aralık'ta ayrıca "Polyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Rüya" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Ümraniye Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" ise Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Çocuk oyunlarında ise 19 ve 20 Aralık'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde 19-21 Aralık'ta Duşan Kovaçeviç'in yazdığı "Profesyonel" ve 22 Aralık'ta Faik Ertener'in yazdığı çocuk oyunu "Siz Ne Dersiniz" izlenebilecek.

Anton Çehov'un yazdığı, Zafer Alagöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" 19-21 Aralık'ta Garibaldi Salon 2'de sahnelenirken, Burak Akyüz'ün yazdığı "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ise 21 ve 22 Aralık'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde oynayacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Karden Kasaplar'ın yazdığı "Bir Peri Masalı Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Bülent Usta'nın yazdığı "Bay Z."yi Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Jules Verne'in ölümsüz eseri "80 Günde Devr-i Alem"i Cevahir Sahneleri Salon 1'de 17-22 Aralık'ta, Olexandr Viter'in kaleme aldığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon"u da Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 17-21 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Oğuz Atay, vefatının 42'nci yılında, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde yarın gerçekleştirilecek panelle yeniden hatırlanacak. Doğan Hızlan'ın oturum başkanlığını üstleneceği "Türkiye'nin Ruhu: Vefatının 42. Yılında Oğuz Atay" panelinde Prof. Dr. Handan İnci, Necip Tosun ve Handan Acar Yıldız sunum yapacak.

Üsküdar Belediyesi, "Caz Musikisi" konseriyle sanatçı Yaprak Sayar'ı 20 Aralık'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuk edecek.

Zorlu PSM'de de 19-21 Aralık'ta Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olan "Damdaki Kemancı" müzikali sahnelenecek.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü sebebiyle, İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda şefliğini tanbur sanatçısı Hakan Talu'nun yaptığı CRR Türk Müziği Topluluğu, "Aşk İle" başlıklı etkinlikle 17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Topluluğa, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Hümay Güldağ ve Bora Seçkin şiirlerle eşlik edecek.

Üsküdar Belediyesi de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için yarın anma programı düzenleyecek. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oturumu, Ali Satan yönetirken, etkinlikte Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Hayrullah Cengiz ve Doç. Dr. Osman Zengin konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı bir araya getiren "Angel Karma Sergisi" 17 Aralık'ta Saint Antoine Kilisesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Yönetimini ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği sergi 10 Ocak'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek İstanbul Art Show, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak olan disiplinler arası fuar 20-22 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

"Istanbul Japan Week 2019 Winter" etkinlikleri kapsamında 21 Aralık'ta Opera ve Piyano Konseri düzenlenecek. İtalya'da müzik eğitimi gören Japon sanatçılar Yeldeğirmeni Sanat'ta dinleyicisiyle bir araya gelecek.

