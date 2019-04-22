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İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

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EKONOMİ  | 22.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz" dedi.

İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan hizmet binasındaki makam odasında basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su konusu ile ilgili konuştu.

"İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak" sorusuna İmamoğlu, “Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz. Bugün öğleden sonrada canlı bir şekilde Meclisimizi, izleyebilir vatandaşlarımız. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Burada niyet nedir anlaşılsın. Yeni bir dönem, şeffaflığın önde olduğu, siyasi kavramların, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağız." dedi.

(DHA)

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