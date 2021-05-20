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İşte 19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
20.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. TRT1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman ve Kanal D'de Sadakatsiz dizileri, 19 Mayıs akşamı reytinglerde üst sıraları zorlamak için birbirleriyle yarıştı.

İşte 19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

TRT1 dizisi Benim Adım Melek ise 66. final bölümüyle son kez yayınlandı. Reyting sonuçlarına göre final bölümünde bir hayli merak edilen Benim Adım Melek dizisi, yayın hayatına son verdi. İşte 19 Mayıs reyting sonuçları…

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI!

19 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

İşte 19 Mayıs reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

12 Mayıs Çarşamba günü (Geçen hafta) yayınlanan dizi, program ve filmlerin arasında totalde Kuruluş Osman, AB’de ise Sadakatsiz birinci olmuştu.

12 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA

1 Kuruluş Osman

2 Sadakatsiz

3 Esra Erol’da

4 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5 Kuruluş Osman özeti

6 Müge Anlı ile Tatlı Sert

7 hava durumu

8 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

9 Sadakatsiz özeti

10 Show Ana Haber

AB REYTİNG SIRALAMASI 12 MAYIS 2021

1 Sadakatsiz

2 Kuruluş Osman

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Sadakatsiz özeti

5 Doğduğun Ev Kaderindir

6 Benim Adım Melek

7 Güldür Güldür Show tekrar

8 Müge Anlı ile Tatlı Sert

9 Survivor

10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

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