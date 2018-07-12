İşte Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi

Operasyonun ardından herkes Adna Oktar'ın,'kale'si olan çiftlik evini merak etti.
İşte Adnan Oktar, Silivri’deki lüks çiftlik evi...
Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Televizyon programlarına konuk olan kadın sunucuların 'Maşallah hocam, inşallah hocam' demesiyle tanınan Adnan Oktar, Silivri’de lüks çiftlik evi yaptırdı.
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Facebook'ta tanıtıldı
Televizyon programlarına konuk olan kadın sunucuların 'Maşallah hocam, inşallah hocam' demesiyle tanınan Adnan Oktar, Silivri’de lüks çiftlik evi yaptırdı. Adnan Oktar’a yakın televizyon kanalının Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda, lüks çiftlik evi tanıtıldı. Adnan Oktar’ın Silivri’de inşa edilen lüks çiftlik evinin fotoğrafları yayımlandı.
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Köşkle ilgili bilgiler verildi
A9 kanalının Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda köşkle ilgili bilgiler de yer aldı. Hesaptaki bilgiler şöyle: Silivri'de inşa edilen çiftlik evlerinin dekorasyonuyla hiç gitmediği halde, en ince detayına kadar Adnan Oktar ilgilendi.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin ön giriş kapısı.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı el sanatının en güzel örneklerinden işlemeli kaftan.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin bahçesindeki bir dinlenme köşkü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin arka bahçesindeki büyük süs havuzu.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı sedirlerin yer aldığı şark köşesi.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Silivri'nin en büyük yapay göletindeki şelale ve Osmanlı stilinde dizayn edilmiş kayıklar.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Seyir köşkünün bahçeden görünümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin arka bahçesi ve süs havuzu.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Yeşil kadife üzerine altın işlemeli ve Osmanlı arması oymalı koltukların yer aldığı oturma bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin bahçesinde yer alan köşk.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin bahçeden görünümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Botanik yaz bahçesinin içinde yer alan altında balıkların yüzdüğü cam zeminli yemek bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlikte göl manzaralı seyir köşkü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı eserleriyle dekore edilen yüksek tavanlı köşkün asma katında oturma bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftliğin geniş araziye yayılan bahçesinde çam ağaçlarının yer aldığı bölüm.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Yüzme havuzunun yanında yer alan tüm çiftliğin manzarasına hakim seyir köşkü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Botanik Yaz Bahçesi'nin içinde yer alan altında balıkların yüzdüğü cam zeminli yemek bölümüne çıkılan ahşap merdivenler.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinde yer alan köşklerden birinin dıştan görünümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Ahşap oymacılığı ve Osmanlı el sanatının sergilendiği dev yeşil taht, altın varaklı üzerinde detaylı ahşap işlemelerin yer aldığı büfe ve dev akvaryum.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Yüksek duvarlı köşkün salonunda büyük akvaryum ve şark köşesi.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Ağır işli Osmanlı kaftanlar, Osmanlı armalarıyla süslü tablo ve aynaların duvarları süslediği oturma bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Yüksek tavanlı çiftlik evinin geniş salonun ortasında yer alan içinde renkli balıkların yüzdüğü dev akvaryum.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Köşkün cumbasında mermer süs havuzunun yer aldığı bölüm
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı tablonun yer aldığı bir oturma bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı tarzı dev gümüş kakma aynanın yer aldığı oturma bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinde Osmanlı el sanatlarının en güzel örneklerinin yer aldığı örtü ve yastıklarla dekore edilmiş sedir bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin geniş arazisini gezmek için kullanılan golf arabalarının yer aldığı giriş bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Osmanlı tablo, Osmanlı ahşap işçiliği ve gümüş kakma aynaların yer aldığı yemek odası.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Çiftlik evinin yüzme havuzuna açılan veranda bölümü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Göl, şelale ve ahşap köprü.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
Bahçeden köprüyle gölete gidiş yolu.
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi
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