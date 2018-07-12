İşte Adnan Oktar'ın Silivri'deki lüks çiftlik evi

Operasyonun ardından herkes Adna Oktar'ın,'kale'si olan çiftlik evini merak etti.

Televizyon programlarına konuk olan kadın sunucuların 'Maşallah hocam, inşallah hocam' demesiyle tanınan Adnan Oktar, Silivri’de lüks çiftlik evi yaptırdı.

2 / 60 Köşkle ilgili bilgiler verildi

A9 kanalının Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda köşkle ilgili bilgiler de yer aldı. Hesaptaki bilgiler şöyle: Silivri'de inşa edilen çiftlik evlerinin dekorasyonuyla hiç gitmediği halde, en ince detayına kadar Adnan Oktar ilgilendi.