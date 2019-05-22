MAGAZİN

İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'ın son hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Doğan'ın son hali herkesi şoke etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Doğan adeta bambaşka biri oldu...

İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'ın son hali olay oldu

Bir dönem 'İşte Benim Stilim'de yer alan Ayşegül Doğan, inanılmaz değişimiyle hayrete düşürdü!

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

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Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi. Doğan bu yorumundan sonra yine sosyal medyanın gündemine düştü.

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Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 266 bin takipçisi bulunuyor.

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Ayşegül Doğan Ayşegül Doğan son hali

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yazık kendinize bunu neden yapıyorsunuz; parayı bulan torna tesviyeden çıkmış şekli alıyor....Önceden filmlerde uzaylı tek tip yaratıklar olurdu...Şimdi etraf 16 sını geçen acayip tek tip dudaklı,yanaklı,burunlu yaratıklarla dolmuş gibi....:::))))))))
estetikciler yüzünden bütün kadinlar ünlüler seda sayana benzedi hepsi ayni oldu . burunla basladi simdi elmacik kemigi derken hepsi standart oldu gercekten hepsinin yüzü ayni boyundan yada poposundan taniyacagiz
gösteren iş buluyor nede olsa buda onlardan
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