İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'ın son hali olay oldu

Bir dönem 'İşte Benim Stilim'de yer alan Ayşegül Doğan, inanılmaz değişimiyle hayrete düşürdü!

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi. Doğan bu yorumundan sonra yine sosyal medyanın gündemine düştü.

Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 266 bin takipçisi bulunuyor.

