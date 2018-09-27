İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın son hali şoke etti

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi.

Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 275 bin takipçisi bulunuyor.

Eski halinden eser kalmayan Ayşegül Doğan'ın programdaki görüntüsüyle şimdiki görüntüsü çok farklı. Estetik yaptırdığı yorumları sıklıkla geliyor.

