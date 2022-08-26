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  4. Çocuğuna 'sidikli' dediği anlar tepki çekmişti! Bakanlık, Nazlı Hamarat’ın çocuğuna alkol içirdiği görüntüler hakkında açıklama yaptı

Çocuğuna 'sidikli' dediği anlar tepki çekmişti! Bakanlık, Nazlı Hamarat’ın çocuğuna alkol içirdiği görüntüler hakkında açıklama yaptı

26.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşte Benim Stilim" adlı yarışma programı ile ünlenen Nazlı Hamarat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekmişti. Hamarat'ın, geçtiğimiz sene 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu paylaşımına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paylaşımın ardından anne N.H ile görüşme yapılmış ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çocuğuna 'sidikli' dediği anlar tepki çekmişti! Bakanlık, Nazlı Hamarat’ın çocuğuna alkol içirdiği görüntüler hakkında açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "İşte Benim Stilim" isimli televizyon programının yarışmacılarından Nazlı Hamarat'ın sosyal medyadan yaptığı infial oluşturan paylaşımlar sonrasında basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Medyada yer alan ve kamuoyuna yansıyan “İşte Benim Stilim” isimli programın yarışmacısı N. H’nin sosyal medya paylaşımları sonrası basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verilerek şu açıklama yapıldı:

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4 YAŞINDAKİ OĞLU İLE İÇKİ KADEHİ TOKUŞTURMUŞTU

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, 2021 yılında içkili bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile içki kadehi tokuştururken paylaşılan görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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İşte Benim Stilim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nazlı Hamarat stil yaşında
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