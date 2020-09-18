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  4. İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş estetikle bambaşka biri oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

TV 8’in bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, Bahar Candan’la olan yakın arkadaşlığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Taktaş son olarak ise değişimiyle dikkatleri çekti. Geçirdiği estetik operasyonlarla yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Yağmur Taktaş’ı görenler tanıyamadı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim yarışmasında kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan’la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş’ın son hali olay oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen yarışmacının yaptığı paylaşımlar İşte Benim Stilim izleyicilerini şoke etti.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM YARATTI

Yağmur Taktaş3

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Emre Mor’un kendisine sosyal medya üzerinden yolladığı mesajları ifşa ederek magazin gündeminde yer almayı başaran Yağmur Taktaş şimdilerde ise değişimiyle konuşuluyor.

yağmur aktaş

Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş’ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı.

Yağmur Taktaş

Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacı sosyal medyadan verdiği cesur pozlarla da eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor.

Yağmur Taktaş2

Kendisine yapılan eleştirileri önleyemeyen Taktaş ise çareyi gönderinin yorumlarını kapatmakta buldu.

HRİSTİYANLIK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

yağmur taktaş5

Sosyal medya hesapları üzerinden ses getiren açıklamalara imza atan Yağmur Taktaş ifadelerine bir yenisi daha ekledi. Twitter hesabı üzerinden 'Jesus Christ nokta.' notunu ekleyen yarışmacı takipçilerini şaşırttı.

YAĞMUR TAKTAŞ TWİTTER

İşte Benim Stilim yarışmasının sona ermesinin ardından uzun bir süre yurt dışında yaşayan Yağmur Taktaş'ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı. Yağmur Taktaş'ın sosyal medyada kullandığı ifadeler Türkçe'ye ise İsa Mesih, İsa Peygamber, Hz. İsa şeklinde çevriliyor.

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