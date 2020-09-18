İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim yarışmasında kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan’la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş’ın son hali olay oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen yarışmacının yaptığı paylaşımlar İşte Benim Stilim izleyicilerini şoke etti.

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM YARATTI

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Emre Mor’un kendisine sosyal medya üzerinden yolladığı mesajları ifşa ederek magazin gündeminde yer almayı başaran Yağmur Taktaş şimdilerde ise değişimiyle konuşuluyor.

Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş’ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı.

Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacı sosyal medyadan verdiği cesur pozlarla da eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor.

Kendisine yapılan eleştirileri önleyemeyen Taktaş ise çareyi gönderinin yorumlarını kapatmakta buldu.

HRİSTİYANLIK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesapları üzerinden ses getiren açıklamalara imza atan Yağmur Taktaş ifadelerine bir yenisi daha ekledi. Twitter hesabı üzerinden 'Jesus Christ nokta.' notunu ekleyen yarışmacı takipçilerini şaşırttı.