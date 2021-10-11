İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Melisa Doğan, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. Eski yarışmacının değişimini görenler şaşkınlığını gizlemeyemedi. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali:

Ayşegül Melisa Doğan'ın son halini gören takipçileri, eski yarışmacıya yorum yağdırdı.

Takipçiler, ''Gerçekten bu sen misin?'', ''Sen ne yaptın kendine?'' ve ''Biraz abartmış olabilirsin. Bambaşka biri olmuşsun, yazık'' yorumlarında bulundular.

AYŞEGÜL MELİSA DOĞAN KİMDİR?

1992 doğumlu Ayşegül Melisa Doğan, aslen Adanalı ve işletmecilik yapıyor. Ayşegül Doğan'ın, yarışmacı Özlem Özden ile yaşadığı tartışmalar epey dikkat çekmişti.



