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  4. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

11.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, estetiğin dozunu kaçırdı. Ayşegül Doğan'ın son halini görenler şaşıp kaldı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Melisa Doğan, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. Eski yarışmacının değişimini görenler şaşkınlığını gizlemeyemedi. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali:

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

Ayşegül Melisa Doğan'ın son halini gören takipçileri, eski yarışmacıya yorum yağdırdı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

Takipçiler, ''Gerçekten bu sen misin?'', ''Sen ne yaptın kendine?'' ve ''Biraz abartmış olabilirsin. Bambaşka biri olmuşsun, yazık'' yorumlarında bulundular.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!

AYŞEGÜL MELİSA DOĞAN KİMDİR?

1992 doğumlu Ayşegül Melisa Doğan, aslen Adanalı ve işletmecilik yapıyor. Ayşegül Doğan'ın, yarışmacı Özlem Özden ile yaşadığı tartışmalar epey dikkat çekmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Doğan, son haliyle şoke etti!


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