İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim programının 3. sezon yarışmacılarından Çağla Çetinöz, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şimdilerde 29 yaşında olan Çağla Çetinöz, 2015 yılında katıldığı İşte Benim Stilim programıyla hafızalara kazındı.

Nihal Candan, Emel Özkızıltaş, Ayşenur Balcı gibi isimlerin yarıştığı programın jüri üyeliğini İvana Sert, Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş yapıyordu.

Yarışmada hippi tarzıyla dikkat çeken Çağla Çetinöz, son haliyle şaşırttı.

Değişimiyle gündem olan Çağla Çetinöz'e ''Estetik değil de kafa nakli diyelim'', ''Artık herkes birbirine benziyor'' ve ''Böyle değişmek için ne yapmak lazım'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da epey aktif olan Çağla Çetinöz'ün 280 binden fazla takipçisi mevcut.

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten güzel fenomenın YouTube'da ise 340 bin abonesi var.



