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  4. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

28.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen İşte Benim Stilim programından birçok kişi gelip geçti. Yarışma sonrasında değişimleriyle şoke eden isimlerden biri de Çağla Çetinöz oldu. Şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Çağla Çetinöz, son haliyle şaşkına çevirdi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim programının 3. sezon yarışmacılarından Çağla Çetinöz, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şimdilerde 29 yaşında olan Çağla Çetinöz, 2015 yılında katıldığı İşte Benim Stilim programıyla hafızalara kazındı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

Nihal Candan, Emel Özkızıltaş, Ayşenur Balcı gibi isimlerin yarıştığı programın jüri üyeliğini İvana Sert, Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş yapıyordu.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

Yarışmada hippi tarzıyla dikkat çeken Çağla Çetinöz, son haliyle şaşırttı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

Değişimiyle gündem olan Çağla Çetinöz'e ''Estetik değil de kafa nakli diyelim'', ''Artık herkes birbirine benziyor'' ve ''Böyle değişmek için ne yapmak lazım'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

Instagram'da epey aktif olan Çağla Çetinöz'ün 280 binden fazla takipçisi mevcut.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten güzel fenomenın YouTube'da ise 340 bin abonesi var.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Çağla Çetinöz son haliyle şoke etti! 'Estetik değil de kafa nakli diyelim'


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