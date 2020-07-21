İşte bir dönem Eurovision’a damga vuran Şebnem Paker'in son hali

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı Dinle’yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision’da üçüncü oldu ve Türkiye’nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti. Şimdilerde müzik öğretmenliği yapan Paker, şarkıyı kendisinin söyleyeceği netleştiği zaman tılsımını en başında hissettiğini aktardı. Eurovision’daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

Paker şöyle konuştu: “Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası.

SOKAKLARDA YÜRÜRKEN STAR GİBİYDİK!

Şarkı Avrupa’daki provalarında dinleyenler tarafından çok beğenildi. Yerel motifler barındıran bir şarkının bu kadar beğenilmesi olağanüstü şaşırttı beni. Ama Dublin’e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa’nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu, sanki yarışmadaymışsınız gibi prova yapıyorsunuz. Sahneden indiğimde, Acayip bir şeyler oluyor dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. Ve o hafta boyunca sokakta yürürken star gibiydik, fanatikler tanıyorlardı. O zaman, 'Dinle' bir şey yapacak diye düşündüm. Yoksa stüdyo aşamasında hiç anlamamıştım.”