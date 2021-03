İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümü | Züleyha ölecek mi, yaşayacak mı?

İstanbul'da gerçeğin peşine düşen Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine ihtimal vermez. Mektupları yazan her kimse, bazı taşlar yerine oturmaz. Sevda da ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiği için üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı karşısında daha çok İstanbul'da kalmadan Adana'ya geri gelirler. Döner dönmez de Züleyha'yı acil bir şekilde şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceği ile ilgili bilgileri olmadığından dolayı Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, Çukurova’nın gündemi hâline gelir. Her köşede bu olayla ilgili bilgiler konuşulurken, hastanede de bu ilan gündeme gelir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret’i arar. Çünkü onun bildiği hikâye ile bu gazete ilanı aynı değil… O esnada, ilanı gören Şermin de koşa koşa konağa gider…

ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?

Demir'in yokluğunda yapması gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu sırada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişikliklerle ilgili bilgi edinir. Demir, Adnan ve Leyla için birçok değişiklik yaptı. İşini tamamlayan Züleyha eve gitmek için yola çıkar. Fakat sonrasında kendisinden kimse haber alamaz!

Akşam olunca Züleyha eve dönmez. Sevda ve Saniye’yi korku sarar. Şermin'in de bu ekibe eklenmesiyle, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmak için uğraşırken, Saniye ve Sevda, Fekeli'den yardım istemeye karar verir.

Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, çok önemli başka bir detayı daha öğrenir. Tüm Çukurova da, çevre kentlere kadar her yerde, her taşın altında her köşe bucakta Züleyha’yı aramaya başlar. Fakat Züleyha'dan da arabasından herhangi bir iz bulamazlar! Tüm bunlar yaşanırken, Ümit ve Demir Çukurova'ya döner. Bu esnada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphe duyarak, peşine düşer.