MAGAZİN

İşte Burcu Esmersoy'un yeni programı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Sunucu Burcu Esmersoy, 18 Haziran'da ekrana gelecek 'Yaşamak Ne Güzel' adlı programının hazırlıklarına başladı. Program, hafta içi her gün 09.00'da yayınlanacak

İşte Burcu Esmersoy'un yeni programı

14 Mayıs'ta Berk Suyabatmaz ile New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlenen Burcu Esmersoy, 18 Haziran'da ekrana gelecek 'Yaşamak Ne Güzel' adlı programının hazırlıklarına başladı.

Tanıtım için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, enerjisiyle kendine hayran bıraktı.

Ünlü sunucu 18 Haziran’dan itibaren hafta içi her gün saat 09.00-16.30 arası “Yaşamak Ne Güzel” programı ile Lifetime ekranlarında olacak.

Sağlıktan estetiğe birçok konunun işleneceği programda Dr. Nihat Dik de var.


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