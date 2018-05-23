Geçen günlerde ise Cem Yılmaz- Defne Samyeli aşkı Nişantaşı'nda bir restauranttan el ele çıkmasıyla belgelenmiş oldu. Esprileriyle olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın eski sevgilileri...

İşte Cem Yılmaz'ın kadınları

1 / 14 CANSU DERE

2 / 14 Çift 2014 senesinde yollarını tamamen ayırdı.

3 / 14 ÖZGE SABUNCU Cem Yılmaz, geçen sene Özge Sabuncu ile Bodrum'da baş başa tatil yapmıştı. O dönem Sabuncu'nun Instagram' hesabına yapılan bir yoruma, "Yatakta kopuyorduk, zavallı" mesajını yazmasıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

4 / 14 SELİN TOKTAY Lolita lakaplı eski manken Selin Toktay komedyenin eski sevgililerinden biriydi.

5 / 14 SEMA ŞİMŞEK Cem Yılmaz Sema Şimşek ile kısa süreli bir ilişki yaşamış daha sonrasında bir gazeteye verdiği röportajda, 'Kalbimi açıyorum, anlamıyor. Birtakım oyunlar yapıyor. Yapma bunu bana ya, yemiyorum. Bir türlü şöyle felsefesi olan, muhabbetimiz olacak birine rastlamadım. İlişkilerim karikatürlerim gibi..' demişti.

6 / 14 AHU YAĞTU Cem Yılmaz, Cansu Dere ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra Ahu Yağtu ile sevgili olmuş ve Yağtu'nun hamile kalmasıyla evlenmişlerdi. Çift 2013'ün son günlerinde boşandı.

7 / 14 DEMET ŞENER Yılmaz, şöhretinin ilk parladığı yıllarda podyumların ünlü isimleri Demet Şener ile aşk yaşamıştı.

8 / 14 DENİZ BARUT Sunuculuğunu yaptığı Miss Turkey yarışmasında tanıştığı Deniz Barut’la yıllar 2002’yi gösterirken birlikte olan Cem Yılmaz’ın, şöhretinin henüz baharındayken başladığı bu ilişki çok uzun soluklu olmadı.

9 / 14 LAL DEDEOĞLU Cem Yılmaz’ın en büyük aşklarından biri de, ünlü işletmeci Lal Dedeoğlu ile olanıydı. Lal Hanım, başarılı komedyenin hayatına 2004 yılında girmişti. Uzun saçları ve duru yüzüyle Cem Yılmaz’ın hayatında özel bir yerde bulunan Lal Dedeoğlu, belki de ünlü komedyenin kendisinden sonra yaşadığı ilişkiler için bir örnek teşkil etti. Cem Yılmaz’ın “Onun yeri bende her zaman ayrıdır” dediği Lal Dedeoğlu, geçtiğimiz aylar içinde ünlü komedyenle görüntülenmiş, hatta ilişkilerinin yeniden başladığına dair haberler yapılmıştı.

10 / 14 MERVE ÇAĞIRAN Fi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Cem Yılmaz, dizi setinde oyuncu Merve Çağıran ile tanışmış ve basında aşk dedikoduları çıkmıştı

11 / 14 EBRU ŞALLI Cem Yılmaz geçen sene yaz ayında pilates eğitmeni ve model Ebru Şallı ile aşk yaşamıştı. Bu birliktelik kısa sürmüştü.

12 / 14 AYŞE HATUN ÖNAL Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ayşe Hatun Önal ile Cem Yılmaz, Önal'ın, çapkınlıkları ve ilgisizliğinden bıktığı için Yılmaz'ı terk ettiği ortaya çıktı. Ayşe Hatun Önal katıldığı bir programda Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen soruya, "Zeka var ama akıl yok” diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

13 / 14 DENİZ AKKAYA Manken sunucu Deniz Akkaya bir dönem Cem Yılmaz ile birlikteydi.