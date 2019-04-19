İşte Conor McGregor'ın gözaltına alınma görüntüsü! Ters kelepçe...

Karıştığı bir kavga olayı ve hakkında cinsel taciz suçlaması bulunan İrlandalı sporcunun polis otosuna bindirilirken görüntüleri yayınlandı. Miami polis kamerasına yansıyan görüntülerde, villasından alınan McGregor’un ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirildiği görülüyor. Ayrıca polislerin eve gelmesinin ardından avukatına ulaşmaya çalışan sporcunun, bu yüzden kapıdaki polisleri bir süre beklettiği bilgisi verildi.
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