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İşte Demet Akalın'ın evinde haczedilen eşyalar

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt’un yaşadıkları Beykoz Acar Mahallesindeki villada dün haciz işlemi yapıldı. Haciz işleminden sonra boşanma kararıyla gündem olan Demet Akalın'ın evinden bakın hangi eşyaları haczedildi

İşte Demet Akalın'ın evinde haczedilen eşyalar

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt’un Beykoz’da yaşadıkları villada dün haciz işlemi yapıldı. Alacaklı bir akaryakıt dağıtım şirketinin, Okan Kurt ve ailesine ait şirketlerin borcu nedeni ile yapılan haciz işleminin tutanaklarına ulaşıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; saatler süren haciz işlemi sonrası kamyonlara yüklenen eşyalar arasında, tablolar, televizyonlar, klimalar ve koltuk takımları da yer aldı. Haciz işlemi sonrası Demet Akalın, 6 yıl önce evlendiği eşi Okan Kurt’dan boşanma kararı aldığını duyurdu.

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyorDemet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

KURT AİLESİNİN BORÇLARI YÜZÜNDEN...

Dün yapılan haciz işleminin gerisinde ise, Kurt Ailesi’ni ait Martaş Lojistik ve bağlı şirketlerin borçları yer alıyor. Bankalara ve piyasaya olan 150 milyon lirayı aşkın borç nedeni ile alacaklı konumdaki Turkuaz Petrol Ürünleri AŞ avukatları haciz işlemini geçen 6 Temmuz’da yaptı.

Tutanak altına alınan eşyalar villada çalışan K. B.’ye yeddi emin olarak teslim edildi.

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Demet Akalın ise, bu haciz işlemine itiraz etti. İtirazın gerekçesini ise, haczedilen eşyaların Demet Akalın’a ait olduğu oluşturdu. Alacaklı şirket avukatı Mustafa Büyükbaş ise, haczin yapıldığı villayı Okan Kurt’un ofis olarak kullandığını, çeşitli kurumlardan gelen bir dizi evrağın bu adrese gönderildiğini tespit etti.

Demet Akalın’ın itirazını İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme 6 Eylül’de verdiği kararda, Akalın’ın itirazını reddetti; haczin devamına karar verdi. Mahkemenin verdiği bu karar sonrası, dün yeniden villaya gidildi. Çilingir vasıtası ile gidilen villada daha önce tutanak altına alınan eşyalar kamyonlara yüklenerek yeddi emin deposuna konuldu.

İşte, Demet Akalın’ın avukatı Nezih Kök’ün de imzasını taşıyan haciz tutanağına göre haczedilen o eşyaların listesi:

4 ADET LCD TELEVİZYON VE SEHPA
6 KİŞİLİK YEMEK MASASI VE 4 SANDALYESİ
2 ADET KOLTUK TAKIMI
12 KİŞİLİK YEMEK MASASI VE 12 ADET SANDALYE
1 ADET ÇAMAŞIR MAKİNESİ
2 ADET KURUTMA MAKİNESİ
6 ADET KLİMA
6 ADET MUHTELİF EBATLARDA TABLO
*5 ADET MUHTELİF EBATLARDA AVİZE


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÜLKEDEKİ İNSANLARIN ÇOĞU MADDİ OLARAK ZOR DURUMDAYKEN,HER FIRSATTA,PARANI,PULUNU,GİYSİNİ,KIYAFETİNİ,ARABANI,EVİNİ TEŞHİR ETTİN GÖRGÜSÜZCE....EEE FİLDEN BÜYÜK FİL AVCISI VAR,ONDANDA BÜYÜK ALLAH VAR
işimiz güçümüz yok demeti düşün çez.....lay lay lom günleri ... o bizi düşün me di
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