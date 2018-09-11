İşte Demet Akalın'ın evinde haczedilen eşyalar

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt’un Beykoz’da yaşadıkları villada dün haciz işlemi yapıldı. Alacaklı bir akaryakıt dağıtım şirketinin, Okan Kurt ve ailesine ait şirketlerin borcu nedeni ile yapılan haciz işleminin tutanaklarına ulaşıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; saatler süren haciz işlemi sonrası kamyonlara yüklenen eşyalar arasında, tablolar, televizyonlar, klimalar ve koltuk takımları da yer aldı. Haciz işlemi sonrası Demet Akalın, 6 yıl önce evlendiği eşi Okan Kurt’dan boşanma kararı aldığını duyurdu.

KURT AİLESİNİN BORÇLARI YÜZÜNDEN...

Dün yapılan haciz işleminin gerisinde ise, Kurt Ailesi’ni ait Martaş Lojistik ve bağlı şirketlerin borçları yer alıyor. Bankalara ve piyasaya olan 150 milyon lirayı aşkın borç nedeni ile alacaklı konumdaki Turkuaz Petrol Ürünleri AŞ avukatları haciz işlemini geçen 6 Temmuz’da yaptı.

Tutanak altına alınan eşyalar villada çalışan K. B.’ye yeddi emin olarak teslim edildi.

Demet Akalın ise, bu haciz işlemine itiraz etti. İtirazın gerekçesini ise, haczedilen eşyaların Demet Akalın’a ait olduğu oluşturdu. Alacaklı şirket avukatı Mustafa Büyükbaş ise, haczin yapıldığı villayı Okan Kurt’un ofis olarak kullandığını, çeşitli kurumlardan gelen bir dizi evrağın bu adrese gönderildiğini tespit etti.