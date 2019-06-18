Mynet Trend

İşte 'dünya nereye gidiyor?' dedirten o fotoğraf

BBC BBC
18.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

Grönland'da köpeklerin çektiği kızakla hava istasyonundaki cihazlarını almaya giden meteoroloji ekibi, buz tabakasının aniden bastıran sıcaklarla erimesi nedeniyle zor duruma kaldı.

İşte 'dünya nereye gidiyor?' dedirten o fotoğraf

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi'nden Steffen Olsen, 13 Haziran'da çektiği bu fotoğrafın bilimsel araştırmalardan "çok daha fazla sembolik anlamı olduğunu" söyledi.

Olsen, fotoğrafın çekildiği yerde normalde 1,2 metre kalınlığında bir buz tabakası olduğunu, ancak ekibin sular içinde kaldığını belirtti.

Fotoğrafta ayaklarının bir bölümü suya batan köpekler, su üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor.

Aynı enstitüden iklim uzmanı Ruth Mottram da İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine şunları söyledi:

"Bu yıl cihazlarımızı geri almak için yaptığımız yolculukta buz tabakasının üzerinde çok fazla erimiş suyla karşılaştık. Her yıl burada oluşan buz tabakası normalde çok kalın ve güvenilirdir. Üstte buzların erimesiyle oluşan suyun gidebileceği görece az çatlak vardır. Ama geçen hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Grönland ve Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde sıcaklık arttı."

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!

'YAZ İÇİN BİLE ÇOK SICAK'

Mottram, bunun sonucu olarak buzullar, buz tabakaları ve deniz buzlarının hızla eridiğini söyledi. Qaanaaq havaalanı yakınlarındaki meteoroloji istasyonunda geçen Perşembe 17.3, Perşembe günü de 15 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değerlerin Kuzey Grönland'da yaz için bile çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, fotoğraftaki bu görüntünün normalde Haziran sonu ya da Temmuz'dan önce oluşmayacağını ifade ediyor.

Mottram, sıcaklıkların sıra dışı olmasına karşın, bunu tek başına küresel ısınmaya bağlamak için erken olduğunu söyledi.

Ruth Mottram "Bununla birlikte, iklim modelleme simülasyonlarımız, Grönland çevresinde deniz buzlarının erimesi süresinin düşeceğine işaret ediyor. Bunun ne kadar hızlı ve çok olacağı küresel sıcaklıkların ne kadar artacağına bağlı" dedi.


Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Düğün konvoyunda korkunç kazaDüğün konvoyunda korkunç kaza
23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grönland Buzul kızak köpek buz tabakası

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin konuşmaları güldürdü

Paraşütçü gören vatandaşlar güldürdü

Amazon satışa sundu! Bu bileklik çok yiyenleri şokluyor

Amazon satışa sundu! Bu bileklik çok yiyenleri şokluyor

Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye böyle kurtardı

Yavru kedi böyle çıkarıldı

Düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosikletliye böyle çarptı

Düğün konvoyunda korkunç kaza

23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!

23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!

Atılan kartın nereye gittiğini merak eden kedi

Kart oyunuyla kediyi böyle şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.