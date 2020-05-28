İşte dünyanın en güzel kadını! Bilimsel hesaplamalar onu işaret ediyor...

Güzellik kavramı, kişiden kişiye değişiklik gösterse de Antik Mısır ve Antik Yunan dönemlerinden beri bir estetik ölçütü olarak kabul edilen altın orana göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid sayılıyor.

En ünlü ve pahalı modeller arasında yer alan; Chanel'den Balmain'e, Victoria's Secret'tan Bottega Veneta'ya kadar onlarca prestijli marka için podyuma çıkan Bella Hadid, pek çok açıdan kusursuz bir güzelliğe sahip.

YÜZ GÜZELLİĞİNDE ALTIN ORAN FAKTÖRÜ

İngiltere'de altın orana bağlı kalınarak yapılan son değerlendirmelere göre en ideal değere yaklaşan kişi Bella Hadid olarak kabul edildi. Peki neden her zaman bilimsel açıdan güzellik söz konusu olduğunda altın oran dikkate alınır? Aslında bu sorunun cevabı çok basit: Altın oran, daima seçilen iki nokta arasındaki en ideal uzaklık olarak kabul edilir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca tekrar ve tekrar keşfedilmiş, Mısır'daki piramitlerden Yunan heykellerine, İtalyan matematikçi Fibonacci'nin hesaplamalarından Leonardo Da Vinci'nin çizimlerine kadar hemen her yerde karşımıza çıkmayı başarmıştır. Haliyle altın oran, kadınların güzellik düzeylerini belirlemek konusunda da oldukça önemli bir yere sahip.