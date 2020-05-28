İşte dünyanın en güzel kadını! Bilimsel hesaplamalar onu işaret ediyor...

Güzellik kavramı, kişiden kişiye değişiklik gösterse de Antik Mısır ve Antik Yunan dönemlerinden beri bir estetik ölçütü olarak kabul edilen altın orana göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid sayılıyor.
En ünlü ve pahalı modeller arasında yer alan; Chanel'den Balmain'e, Victoria's Secret'tan Bottega Veneta'ya kadar onlarca prestijli marka için podyuma çıkan Bella Hadid, pek çok açıdan kusursuz bir güzelliğe sahip.
İngiltere'de altın orana bağlı kalınarak yapılan son değerlendirmelere göre en ideal değere yaklaşan kişi Bella Hadid olarak kabul edildi. Peki neden her zaman bilimsel açıdan güzellik söz konusu olduğunda altın oran dikkate alınır? Aslında bu sorunun cevabı çok basit: Altın oran, daima seçilen iki nokta arasındaki en ideal uzaklık olarak kabul edilir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca tekrar ve tekrar keşfedilmiş, Mısır'daki piramitlerden Yunan heykellerine, İtalyan matematikçi Fibonacci'nin hesaplamalarından Leonardo Da Vinci'nin çizimlerine kadar hemen her yerde karşımıza çıkmayı başarmıştır. Haliyle altın oran, kadınların güzellik düzeylerini belirlemek konusunda da oldukça önemli bir yere sahip.
Altın orana en çok yaklaşan isim Bella Hadid olsa da, ülkemiz dahil, dünyada bu değer üzerinden oldukça yüksek bir skor elde eden farklı isimler de var. Örneğin; Beren Saat, Burcu Esmersoy ve Serenay Sarıkaya, altın orana en çok yaklaşan Türk ünlüler arasında ilk üçte yer alıyor. Dünya çapında tanınmış diğer ünlülerin başında ise Beyonce ve Amber Heard gibi isimler geliyor. Tümü alından kaşlara, gözlerin konumundan burnun uzunluğuna, dudak genişliğinden çeneye kadar onlarca farklı kriter üzerinden değerlendirilen bu isimlerin altın orana yaklaşma değerleri ise %90'nın üzerinde. Benzer şekilde yüz güzelliği için geçerli olan altın oran, vücut güzelliğini belirlemek amacıyla da kullanılıyor.
Bella Hadid'ten çok daha önce ünlü olan ve tıpkı onun gibi podyumlarda yürüyen Gigi Hadid ise başarılı bir model olmasına rağmen altın oran konusunda kardeşine yaklaşamadı. Hemen her konuda birbiriyle karşılaştırılan bu iki isimden Bella Hadid, en azından bilimsel olarak değerlendirildiğinde daha güzel kabul ediliyor. Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid ise Gigi'nin daha Amerikanvari ve sıradan bir güzelliğe sahip olduğunu söylerken Bella'nın daha Avrupai ve sıra dışı bir güzelliği olduğunu belirtiyor.
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