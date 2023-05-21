İşte dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatını duyanlar hayrete düştü

Guinness Dünya Rekorları, bu kez Byakuya adlı 'dünyanın en pahalı dondurması' ile gündemde. Dünyanın en pahalı dondurması olarak duyurulan Byakuya, Japon bir dondurma markası tarafından fiyat etiketini tavan yaptıran nadir malzemelerden yapılmış. Ancak bu çok özel dondurmayı tatmak isterseniz, oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkarmanız gerekecek! İşte detaylar...

BİR PORSİYONUNUN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Guinness Dünya Rekorları'nın aktardığı bilgilere göre, Byakuya'nın bir porsiyonu 873 bin 400 Japon yenine yani yaklaşık 6 bin 696 dolara mal oluyor. Bu da porsiyonunun fiyatının 132 bin TL'den fazla olduğu anlamına geliyor.

Bu fiyat, İtalya'nın Alba kentinde yetişen ve kilosu 2 milyon Japon yeni (yaklaşık 15 bin 192 dolar) olan nadir beyaz trüf mantarı başta olmak üzere kullanılan malzemelerden kaynaklanıyor.

Diğer özel malzemeler arasında ise Parmigiano Reggiano ve sake lees bulunuyor.

GELİŞTİRMESİ 1,5 YILDAN FAZLA SÜRMÜŞ

Marka temsilcisi ise yaptığı açıklamada, "Geliştirmemiz 1,5 yıldan fazla sürdü, tadı doğru hale getirmek için için çok sayıda deneme ve hata yaptık. Guinness Dünya Rekorları unvanını elde etmek tüm bu çabaya değdi." ifadelerini kullandı.

