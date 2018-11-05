MAGAZİN

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon 'Osman Gazi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! İşte hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti bebek bekliyor!

Önceki gün doktora kontrole giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenince çok mutlu oldu.

Erkek bebek müjdesini alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu mutluluklarını aileleriyle paylaştı. ''Osman Gazi'nin erkek evladı oluyor'' yorumları yapıldı.

Fahriye Evcen, bebek sahibi olmak istediği için uzun süredir dizi ya da film projelerinde yer almıyordu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.

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