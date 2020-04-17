İşte gençliğini ilk kez göreceğiniz ünlüler! İlber Ortaylı, Haluk Bilginer, Çetin Tekindor...

Bugün sizlere; (ben de dahil) daha önceden gençliğini görmediğimiz ünlülerin geçmişin tozlu sayfalarından gelen fotoğraflarını paylaşacağım! Hazırsanız başlayalım!
İşte karşınızda cahil nefretiyle tanınan, dünyaca ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı'nın gençliği! 1947 yılında Avusturya'da doğan Ortaylı; Ankara Üniversitesinde Tarih bölümünü bitirdikten sonra dünyanın adı duyulmuş pek çok üniversitesinde akademik çalışmalar ile adından sıkça söz ettirdi. Şimdilerde de televizyon programlarında sık sık değerli hocamızı görmeye devam ediyoruz!
Ülkemizin en büyük ses sanatçılarından olan Ajda Pekkan'ın bu fotoğrafını ilk kez görüyorum! Kim ona 74 yaşında diyebilir ki? Enerjine hayranım güzel kadın!
Ülkemizin en iyi oyuncularından olan Haluk Bilginer, bu yıl 65 yaşına girmeye hazırlanıyor. Bilginer, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Emmy - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bizleri gururlandırmıştı. Yıllar, gözlerindeki ışığı söndürmeyi başaramamış usta oyuncumuzun!
Aşkı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteriyle akıllara kazınan Nebahat Çehre, tam tamına 76 yaşında! Hiçbir zaman asil duruşundan ödün vermeyen Çehre; insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur sözünün karşılığı adeta!
Sanırım, zamanla en çok değişen ünlüler diye bir sıralama yapıyor olsam; Çetin Tekindor'u en başa yazardım! Gençlik fotoğrafını, oynadığı Yeşilçam filminden almasam, inanmazdım o olduğuna. Yaş aldıkça daha da karizmatik olmamış mı usta oyuncumuz sizce de? Her rolün hakkını veren Tekindor bugün tam 74 yaşında!
Bergüzar Korel'in annesi olarak bildiğimiz Hülya Darcan'ın güzelliğine hayran olmamak elde değil! 68 yaşındaki Darcan'ı en son Diriliş: Ertuğrul dizisinde Hayme Ana rolünde izledik.
Gençliğinde bıyıkları ile dikkat çeken Selçuk Yöntem, 66 yaşında! Bir dönemin efsane dizisi, Aşkı Memnu'nun Adnan Beyi olarak karşımıza çıkan Yöntem, yılların değiştiremediği oyuncularımızdan.
Bir kadın, her dönemde tarzından söz ettirebilir mi? Konu Hümeyra ise, bu sorunun cevabı evet! Farklı yapımlarda yer alan, birçoğumuzun Avrupa Yakası dizisinde evin anaç annesi İffet karakteriyle tanıdığı Hümeyra, sıkı durun, 72 yaşında. Saçlarına bittiğimi söylemiş miydim?
Ezel dizisinin Ramiz Dayısı olarak tanıdığımız Tuncel Kurtiz'i, 2013 yılında 77 yaşındayken kaybettik. Gençlik fotoğrafını daha önce gördüğünüzü sanmıyorum! Onu her zaman usta oyunculuğu ve seslendirdiği şiirler ile hatırlayacağız!
Listemizi, 70 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Meryl Streep ile kapatmak istedim. Eminim ki, en azından bir filmine denk gelmişsinizdir. Şeytan Marka Giyer filmindeki tarzına hayran olmayacak kadın tanımıyorum! Yaş alınca değeri bilinenlerden!
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