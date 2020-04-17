İşte gençliğini ilk kez göreceğiniz ünlüler! İlber Ortaylı, Haluk Bilginer, Çetin Tekindor...

Bugün sizlere; (ben de dahil) daha önceden gençliğini görmediğimiz ünlülerin geçmişin tozlu sayfalarından gelen fotoğraflarını paylaşacağım! Hazırsanız başlayalım!

İLBER ORTAYLI

İşte karşınızda cahil nefretiyle tanınan, dünyaca ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı'nın gençliği! 1947 yılında Avusturya'da doğan Ortaylı; Ankara Üniversitesinde Tarih bölümünü bitirdikten sonra dünyanın adı duyulmuş pek çok üniversitesinde akademik çalışmalar ile adından sıkça söz ettirdi. Şimdilerde de televizyon programlarında sık sık değerli hocamızı görmeye devam ediyoruz!

AJDA PEKKAN

Ülkemizin en büyük ses sanatçılarından olan Ajda Pekkan'ın bu fotoğrafını ilk kez görüyorum! Kim ona 74 yaşında diyebilir ki? Enerjine hayranım güzel kadın!

HALUK BİLGİNER

Ülkemizin en iyi oyuncularından olan Haluk Bilginer, bu yıl 65 yaşına girmeye hazırlanıyor. Bilginer, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Emmy - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bizleri gururlandırmıştı. Yıllar, gözlerindeki ışığı söndürmeyi başaramamış usta oyuncumuzun!

NEBAHAT ÇEHRE

Aşkı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu karakteriyle akıllara kazınan Nebahat Çehre, tam tamına 76 yaşında! Hiçbir zaman asil duruşundan ödün vermeyen Çehre; insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur sözünün karşılığı adeta!