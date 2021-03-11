İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları | Hangi diziler kitaplarından uyarlandı?

Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin gibi efsaneleşen diziler de Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlandı. TRT’de sunuculuk yapan ancak tıp fakültesinden mezun olduktan sonra sunuculuğu bırakan Gülseren Budayıcıoğlu, kendisini hastalarına ve işine adadı.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

1947’te Ankara’da doğan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, ilk ve orta eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirmesinin ardından, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi esnasında 1968’de yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanan Gülseren Budayıcıoğlu, TRT'ye kadrolu spiker olarak girdi.

Burada 5 sene boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 tarihinde fakülteden mezun oldu, 1973’te evlendikten sonra TRT'den ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman olan Gülseren Budayıcıoğlu, 1982’ye dek öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü.

1982’de üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yapan Gülseren Budayıcıoğlu, üniversiteden ayrılma kararı aldı. Yıllarca başkent Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005’te Türkiye'nin ilk psikiyatri merkezi olan, ‘’Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’’ni kurdu.