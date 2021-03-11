İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları | Hangi diziler kitaplarından uyarlandı?

Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin gibi efsaneleşen diziler de Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlandı. TRT’de sunuculuk yapan ancak tıp fakültesinden mezun olduktan sonra sunuculuğu bırakan Gülseren Budayıcıoğlu, kendisini hastalarına ve işine adadı.
1947’te Ankara’da doğan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, ilk ve orta eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirmesinin ardından, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi esnasında 1968’de yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanan Gülseren Budayıcıoğlu, TRT'ye kadrolu spiker olarak girdi.
Burada 5 sene boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 tarihinde fakülteden mezun oldu, 1973’te evlendikten sonra TRT'den ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman olan Gülseren Budayıcıoğlu, 1982’ye dek öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü.
1982’de üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yapan Gülseren Budayıcıoğlu, üniversiteden ayrılma kararı aldı. Yıllarca başkent Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005’te Türkiye'nin ilk psikiyatri merkezi olan, ‘’Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’’ni kurdu.
Aslı Enver ile Özcan Deniz’in başrollerinde yer aldığı “İstanbullu Gelin” dizisi “Hayata Dön”; İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Zuhal Gencer gibi isimlerin oynadığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi “Camdaki Kız”; Tülin Özen, Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Halit Özgür Sarı, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı, Salih Bademci, Evrim Alasya, Melisa Sözen ve Hande Doğandemir gibi oyuncuların oynadığı “Kırmızı Oda” ve Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Mert Asutay, Alper Saldıran ve Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizileri “Madalyonun İçi”, Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Hande Ataizi, Nihal Menzil gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi de Camdaki Kız kitabından uyarlandı.
– Hayata Dön
– Madalyonun İçi
– Camdaki Kız
– Günahın Üç Rengi
– Kral Kaybederse
– Kral Teo Kitabı
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