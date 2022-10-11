İşte İstanbul'da Michelin yıldızı alan restoranlar! Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları açıklandı!

Dünyaca ünlü Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini, 11 Ekim'de düzenlenen bir törenle açıkladı. Michelin Guide, İstanbul’u 38. destinasyon olarak listesine almasının ardından, yıldız almak için başvuran restoranları değerlendirdi. Değerlendirme sonunda İstanbul'da 53 restoran Michelin listesine girdi.

FATİH TUTAK 2 YILDIZ ALDI

Ödül töreninde, TURK Fatih Tutak 2 yıldız alırken, Mikla, Nicole, Neolokal ve Araka restoranları 1 yıldız ile derecelendirildi. 10 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

Michelin Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.

İŞTE İSTANBUL'DA MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR

Michelin Guide tarafından seçilen 53 restoranın listesi:

TURK Fatih Tutak (2 yıldız)

Spago

Glens

St. Regis Brasserie

SADE Beş Denizler Mutfağı

Tatbak

1924 İstanbul

Atölye

Nobu

Çok Çok Thai

Cuma

Topaz

Mikla (1 yıldız)

Kubbeli Lounge

Nicole (1 yıldız)

Yeni Lokanta

Eleos Beyoğlu

Sofyalı 9

Aheste

Mürver

Karaköy Lokantası

Octo

Neolokal (1 yıldız)

Aila

Tershane

AQUA

Pandeli

Tugra

OCAK

Feriye

Banyan

Lokanta 1741

Matbah

Deraliye

Khorasani

Şans

Park Fora

Giritli

29

Sunset Grill & Bar

İnari Omakase Kuruçeşme

Alaf

Aman da Bravo

Kiss the frog

Rumelihisarı İskele

Zuma

Araka (1 yıldız)

Azur

Kıyı

Seraf

Calipso

Beyti

Balıkçı Kahraman

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Yıldızı, Fransız lastik üreticisi Michelin tarafından restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Dünya genelinde farklı lokasyonlardaki restoranların gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ve 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor. Bu müfettişler, şirket tarafından gastronomi konusunda derin bilgisi ve tecrübesi olan kişiler arasından seçiliyor.

