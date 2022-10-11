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İşte İstanbul'da Michelin yıldızı alan restoranlar! Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları açıklandı!

11.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan Michelin Rehberi, sonunda İstanbul'a geldi. Türkiye'de ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları, özel bir ödül töreniyle açıklandı. İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. Bomonti’de hizmet veren ‘Türk Fatih Tutak’ Michelin Guide tarafından iki yıldızla ödüllendirilen ilk Türk restoranı oldu.

İşte İstanbul'da Michelin yıldızı alan restoranlar! Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları açıklandı!

Dünyaca ünlü Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini, 11 Ekim'de düzenlenen bir törenle açıkladı. Michelin Guide, İstanbul’u 38. destinasyon olarak listesine almasının ardından, yıldız almak için başvuran restoranları değerlendirdi. Değerlendirme sonunda İstanbul'da 53 restoran Michelin listesine girdi.

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FATİH TUTAK 2 YILDIZ ALDI

Ödül töreninde, TURK Fatih Tutak 2 yıldız alırken, Mikla, Nicole, Neolokal ve Araka restoranları 1 yıldız ile derecelendirildi. 10 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

Michelin Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.

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İŞTE İSTANBUL'DA MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR

Michelin Guide tarafından seçilen 53 restoranın listesi:

michelin istanbul

TURK Fatih Tutak (2 yıldız)
Spago
Glens
St. Regis Brasserie
SADE Beş Denizler Mutfağı
Tatbak
1924 İstanbul
Atölye
Nobu
Çok Çok Thai
Cuma
Topaz
Mikla (1 yıldız)
Kubbeli Lounge
Nicole (1 yıldız)
Yeni Lokanta
Eleos Beyoğlu
Sofyalı 9
Aheste
Mürver
Karaköy Lokantası
Octo
Neolokal (1 yıldız)
Aila
Tershane
AQUA
Pandeli
Tugra
OCAK
Feriye
Banyan
Lokanta 1741
Matbah
Deraliye
Khorasani
Şans
Park Fora
Giritli
29
Sunset Grill & Bar
İnari Omakase Kuruçeşme
Alaf
Aman da Bravo
Kiss the frog
Rumelihisarı İskele
Zuma
Araka (1 yıldız)
Azur
Kıyı
Seraf
Calipso
Beyti
Balıkçı Kahraman

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Yıldızı, Fransız lastik üreticisi Michelin tarafından restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Dünya genelinde farklı lokasyonlardaki restoranların gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ve 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor. Bu müfettişler, şirket tarafından gastronomi konusunda derin bilgisi ve tecrübesi olan kişiler arasından seçiliyor.

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İstanbul restoran Michelin gastronom
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