İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin paşaları!

Çandarlı Halil, Zağanos, Şahabettin ve İshak Paşa!

Yayınlanan tanıtımları ile birlikte rüya kadro olarak adlandırılan Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde; Çetin Tekindor, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan ve Kaan Çakır Osmanlı’nın paşaları olarak seyirci karşısına çıkacak. Devlet-i Aliyye’nin en önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa (Çetin Tekindor), Sultan Murat Han’dan kalan vezir-i azamlık görevini Sultan Mehmed Han ile devam ettirecek ancak aynı zamanda onun her konuda en büyük engeli olacak.

Sultan Mehmed Han’ın küçüklüğünden beri yanında olan lala paşası Zağanos Paşa (Atsız Karaduman), onun amacına ulaşması için daima destek olacak ve tüm sırlarına ortak olacak. Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan biri olan ve Zağanos Paşa ile birlikte Sultan Mehmed Han’ın lala paşalığını yapan Şahabettin Paşa (Burak Tamdoğan), Mehmed’in en büyük hayali olan İstanbul’un fethi için önemli çalışmalar yapacak.

Murat Han’ın vezirlerinden, Çandarlı Halil Paşa’ya yakınlığı ile bilinen İshak Paşa (Kaan Çakır); devletteki otoritesini, vezirliğini ve kellesini korumak için taht oyunlarında büyük riskler alacak ve kaybeden tarafta olmamak için her daim fırsat gözleyecek.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, 20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!