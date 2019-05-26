İşte Meryem Uzerli'nin annesi... Doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 70 yaşına giren annesi Ursula Uzerli'nin doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.
Ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışan oyuncu Meryem Uzerli’nin annesi 70 yaşına girdi.
Güzel oyuncu, annesi Ursula Uzerli'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kızının da yer aldığı fotoğrafla kutladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri, "Kızın annene benziyor", "Annen de çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.
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