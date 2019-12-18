İşte Oppo Reno3 Pro 5G hakkındaki son detaylar

Sızdırılan son bilgilere göre Reno3 Pro 5G modeli beyaz, siyah, mavi, gün ışığı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Ayrıca 4035 mAh’lık bataryadan beslenecek olan telefonun VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini de desteklemesi bekleniyor.

Telefon hakkında ortaya çıkan diğer detaylar ise depolama ve RAM kapasitesi üzerine. Eğer sızıntılar doğruysa Oppo Reno3 Pro 5G, 8GB/128GB, 12GB/128GB ve 12GB/256GB olmak üzere 3 farklı RAM ve depolama kapasitesiyle karşımıza çıkacak. Elbette fiyatlar da tercih edilen versiyona göre farklılık gösterecek.

Telefona dair en önemli iddialardan birisi de 90Hz’lik ekrana sahip olması. Malum son dönemde yenileme hızı yüksek ekranlar trend haline geldi. Özellikle oyun odaklı telefon modellerinde yüksek Hz değerine sahip ekranlar görmeye alıştık. Dolayısıyla Reno3 Pro 5G’nin de 90Hz’lik ekranla gelmesi bizleri şaşırtmayacaktır.

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