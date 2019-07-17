İşte son zamanlarda deniz ürünlerinin en çok beğenileni: Ahtapot

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor. Öyle ki Avrupa'nın yediği her üç akuakültür balığından biri Türkiye'den gidiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde henüz çiftlik üretimi olmayan, avcılık yöntemiyle denizlerden yakalanan ahtapot ise; Fas, Endonezya ve Moritanya’dan ithal ediliyor.

Denizlerimizden çıkan ve dünyanın en iyilerinden olan Ege ahtapotları, lezzetiyle nam salmış durumda. Diğer denizlerdekine nazaran çift vantuzlu olan Ege ahtapotları, etiyle de fark yaratıyor. Lezzetiyle lüks restoranların tercihi olan Ege ahtapotu, 100 gramı içerisinde 75 kalori ve sadece 0,2 gr yağ içererek, kansızlık, yorgunluk ve zayıflığın sebebi olan demir açısından da oldukça zengin bir deniz canlısıdır. Bu lezzetli deniz ürünü salata, kol, ızgara ve söğüş olarak tüketicilerle buluşuyor.

İşte evinde hızlıca hazırlamak isteyenler için ahtapot salatası tarifi...

AHTAPOT SALATASI İÇİN MALZEMELER

360 gr ahtapot

15 gr salatalık turşusu

1 çay kaşığı tane kırmızıbiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

çeyrek limonun suyu

Maydanoz

Dereotu

2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR?

Ahtapotu sirkeli suda bir saat kaynatın. Tüm malzemeyi bir kapta harmanlayın. Ahtapotu dilimleyip karışıma ilave edin. Servis yapın.

