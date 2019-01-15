İşte sosyal medyanın yeni trendi: Unicorn koltuk altı kılı

Son zamanlarda kadınların tamamen doğal olması ve beden olumlama kampanyaları dünya gündemine oturmuş durumda. İnsanlar bunu yine bugünlerin modası olan Unicornlar ile bir araya getirerek dahada dikkat çekmeyi amaçlıyorlar. Bu iki trend ünlü saç stilisti Caitlin Ford'un bir müşterisi için yaptığı 'gökkuşağı koltuk altı' adıyla birlikte popüler oldu.

Yazın ortaya çıkan bu trend 'Kıllı Ocak' akımıyla birlikte daha da yayılıyor

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus da bu moda akımına uyan isimler arasında

Kadınların kendilerini oldukları gibi kabul etmesi ve kendilerini sevmeleri adına meydana çıkan 'Kıllı Ocak' akımı Laura Jackson tarafından başlatılmıştı. Günden güne yayılan bu akımla birlikte insanlar koltuk altı kıllarını rengarenk ve parlak boyalar ile boyamaya başlıyorlar.



