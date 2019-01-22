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İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.01.2019 07:19 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimi öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden Saadet Partisi, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Ünlü'yü Gelibolu Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak gösterilen Ünlü, aynı zamanda Saadet Partisi Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı olarak Millî Görüş camiası içerisinde görev yapıyor.

"SİYASET GENÇLEŞİYOR"

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Ünlü, "Siyaset gençleşiyor ve bizler de bu işin içinde olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. Ünlü, adaylık süreciyle ilgili Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Süleyman Saçıkara ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

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"ÇÖZÜLMEYECEK DERT YOKTUR DİYE DÜŞÜYORUZ"

Gelibolu'da çalışmalara başladıklarını belirten Ünlü, genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi. "Belediyecilikte adam kayırmayı değil, liyakati esas alacağız. İşi ehline bırakacağız" diyen Ünlü, "Milli Görüş Belediyeciliği'nin ne olduğunu vatandaşımıza anlatıp, Gelibolu'nun saadeti için elimizden geleni yapacağız. Bu sürede kapımız herkese açık olacak. Kimin ne derdi varsa dinlemeye hazırız. Dünya hayatı gelip geçici, çözülmeyecek dert yoktur diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 gelibolu Çanakkale

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