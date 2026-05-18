Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İşte Türkiye'nin risk haritası! Maviden sarıya döndü

Zonguldak’ta, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yapılan çalışmayla Türkiye’de heyelan riskinin anlık olarak takip edilebileceği harita oluşturuldu. BEÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Dinamik olarak yağış durumuna bağlı heyelan riskini hesaplatma imkanına ve web üzerinden halkımızın kullanımına sunma imkanını yakaladık" dedi.

İşte Türkiye'nin risk haritası! Maviden sarıya döndü

BEUN bünyesinde geliştirilen çalışma kapsamında; Türkiye’nin heyelan risk haritası oluşturuldu. 3 günlük hava tahmin verilerine göre dinamik olarak güncellenen harita sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki heyelan riskini anlık olarak takip edebilecek. BEUN Mühendislik Fakültesi’nde geliştirilen sayısal modelleme sistemi, 10 farklı parametre kullanılarak hazırlandı. Çalışmayı yürüten BEUN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye’de en fazla can ve mal kaybına neden olan afetlerin başında heyelanların geldiğini söyledi.

İşte Türkiye nin risk haritası! Maviden sarıya döndü 1

‘HEYALANLARLA İLGİLİ RİSK HARİTASI OLUŞTURMAK MÜMKÜN’

Kutoğlu, sayısal modelleme yöntemleriyle heyelan risk haritaları oluşturmanın mümkün olduğunu belirterek, “Depremlerden sonra Türkiye'deki en önemli mal ve can kaybına neden olan afetlerin başında heyelan geliyor. Erken uyarı çalışması bakımından, sayısal arazi modellemesi ile heyelanlarla ilgili risk haritaları oluşturmak mümkün. Verilerin yüksek doğrultuda çıkması gerekiyor. Toplam 10 farklı parametreyi işin içine katarak, her birini hesaplama içine katarak tüm Türkiye’nin sayısal heyelan risk haritasını oluşturduk” dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İşte Türkiye nin risk haritası! Maviden sarıya döndü 2

‘İNTERNET ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILACAK’

Çalışmada en etkili parametrenin arazinin sertlik derecesini gösteren VS30 değeri olduğunu ifade eden Kutoğlu, bunu yüzey pürüzlülüğü ve kara yollarına yakınlığın takip ettiğini söyledi. Zeminin su tutma kapasitesi, nehir yataklarına ve fay hatlarına yakınlık gibi kriterlerin de hesaplamalara dahil edildiğini aktaran Kutoğlu, oluşturulan haritanın web üzerinden vatandaşların erişimine açılacağını belirtti.

Vatandaşların harita üzerinden yaşadıkları bölgeyi seçerek 30 metre çözünürlükte heyelan risk seviyelerini görebileceğini kaydeden Kutoğlu, haritada kırmızı renklerin yüksek riski, mavi tonlarının ise düşük riski gösterdiğini ifade etti. Çalışmanın dinamik hale getirildiğini anlatan Kutoğlu, sistemin Avrupa Meteoroloji Merkezi’nden üç günlük hava tahmin verilerini otomatik olarak alarak yağış durumuna göre güncel heyelan risk haritaları oluşturabildiğini söyledi.

İşte Türkiye nin risk haritası! Maviden sarıya döndü 3

YAĞIŞ DURUMUNA BAĞLI HEYELAN RİSKİ HESAPLANIYOR

Konuyla ilgili örnek veren Kutoğlu, “Biz bu hesaplamayı ekranda gördüğünüz gibi 26 Nisan tarihinde yaptırmıştık. Dolayısıyla ileriye dönük üç gün boyunca alınacak yağış miktarına göre risk ihtimalleri bazı bölgelere göre daha da yükseldiğini gördük. Örneğin 3 günlük yağış riskini hesaba katmadan önce; Doğu Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek görünürken, Marmara Bölgesi'ndeki o tarihteki yağışlar, diğer bölgeden daha yükselmiş olduğunu ya da Batı Karadeniz Bölgesi'nde daha yükselmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dinamik olarak yağış durumuna bağlı heyelan riskini hesaplatma imkanına ve web üzerinden halkımızın kullanımına sunma imkanını yakaladık" diye konuştu.

Hazırlanan sistemin kamu kurumları ve afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar açısından da önemli bir kaynak olacağını belirten Kutoğlu, özellikle yüksek eğimli yapısı nedeniyle sık sık heyelanların yaşandığı Zonguldak’ta bu haritanın yerleşim planlamalarında karar vericilere ve yerel yönetimlere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyurken yatak odasının kapısını kapatanlara kötü haber!Uyurken yatak odasının kapısını kapatanlara kötü haber!
Sürekli telefona bakmak sadece alışkanlık mı?Sürekli telefona bakmak sadece alışkanlık mı?

Anahtar Kelimeler:
Türkiye harita heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.